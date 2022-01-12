NATO-Rusya Müzakereleri, Ukrayna Savaşının 'Gerçek Riski' Arasında Çıkmazda

NATO ve ABD, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki gerilimi hafifletme konusundaki kilit güvenlik taleplerini reddetti, ancak Moskova ile gelecekte silah kontrolü, füze konuşlandırmaları ve Rusya ile Batı arasındaki askeri olayları önlemenin yolları hakkında görüşme olasılığını açık bıraktı.

Kararlar, iki yıldan uzun bir süredir türünün ilk örneği olan NATO-Rusya Konseyi'nin Çarşamba günü yaptığı toplantıda alındı. Batı'nın merkezi talepleri reddetmesine rağmen, Rusya heyetinin görüşmelerden çekilmemesi ve gelecekteki görüşmelere açık kalması, Rusya'nın korkulan Ukrayna işgalini savuşturmayı amaçlayan bir haftalık üst düzey görüşmelerde olumlu notlar olarak görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun birliklerini ve askeri teçhizatını Ukrayna'nın yanı sıra Estonya, Letonya ve Litvanya gibi NATO müttefiklerini de içeren Rusya'ya komşu ülkelerden çekmesini istiyor. Putin ayrıca 30 ulustan oluşan askeri ittifakın daha fazla üye kabul etmemeyi kabul etmesini istiyor.

Toplantı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırı yakınlarında yaklaşık 100.000 savaşa hazır birlik, tank ve ağır askeri teçhizatı yığdığı olarak adlandırıldı.

Rusya, komşusuna saldırmak için yeni planları olduğunu reddediyor ve karşılığında Batı'yı güvenliğini tehdit etmekle suçluyor.

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkeleri ve Rus elçilerinin "diyaloğa devam etme ve gelecekteki toplantıların takvimini keşfetme ihtiyacını ifade ettiklerini" söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun tehlikeli askeri olayları veya kazaları önlemenin ve uzay ve siber tehditleri azaltmanın yollarını tartışmanın yanı sıra füze konuşlandırmalarında üzerinde anlaşılan sınırların belirlenmesi de dahil olmak üzere silahların kontrolü ve silahsızlanma hakkında konuşmaya istekli olduğunu söyledi.

Ancak Stoltenberg, Ukrayna ile ilgili herhangi bir görüşmenin kolay olmayacağını söyledi. Rusya, 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım Yarımadası'nı ilhak etti ve doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları destekledi. O zamandan beri, oradaki çatışmalar 14.000'den fazla insanı öldürdü ve Ukrayna'nın Donbas olarak bilinen endüstriyel kalbini harap etti.

Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ve Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ile "çok ciddi ve doğrudan bir alışveriş" olduğunu söyledikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın potansiyel olarak NATO'ya katılması konusunda "NATO müttefikleri ile Rusya arasında bu konuda önemli farklılıklar var" dedi.

Stoltenberg, "Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma için gerçek bir risk var" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın gelecekteki güvenlik düzenlemelerine karar verme hakkına sahip olduğunun ve NATO'nun kapısını yeni üyelere açık tutmaya devam edeceğinin altını çizerek, Putin'in askeri örgütün genişlemesini durdurması yönündeki önemli talebini reddetti.

"Başka kimsenin söyleyecek bir şeyi yok ve elbette Rusya'nın vetosu yok" dedi.

Grushko ise Çarşamba günkü görüşmeleri "ciddi, derin ve anlamlı" olarak nitelendirdi. NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak daha az iyimser bir değerlendirme yaptı, ancak ittifakla gelecekteki tartışmaları da dışlamadı.

Grushko, "Açık kapılar politikasına son vermek ve Rusya'ya NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engelleyen yasal olarak bağlayıcı garantiler sunmak kesinlikle zorunludur" dedi. “Kişinin güvenliğini sağlama yollarını seçme özgürlüğü, başkalarının meşru güvenlik çıkarlarını ihlal edecek şekilde uygulanmamalıdır.”

El Cezire'den Natacha Butler, Rusya'nın Ukrayna'nın bir gün NATO'ya katılmasını engellemesine izin vermenin ittifakın hoş göremeyeceği bir şey olduğunu söyledi. Bu toplantının temel sorunu bu” dedi.

“Ve Stoltenberg tarafından çok net bir şekilde ifade edildi ki, en azından diyaloğa devam etmeyi kabul etmiş görünen iki tarafınız, Rusya ve NATO olmasına rağmen, sonuçta ikisi de başka bir ortak zemin bulamamış gibi görünüyor, ancak daha ziyade sıkışmış durumdalar. pozisyonları," diye ekledi Butler.