Suriyeli Bir İşkenceci Hapse Atıldıktan Sonra Adalet Tartışması Başladı

Eski Suriyeli albay Anwar Raslan geçen hafta bir Alman hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığında, pek çok kişi kararı tarihi olarak selamladı.

Suriyeli sığınmacı, Şam'daki acımasızlığıyla ünlü Suriye gizli servisinin 251. Şubesinden sorumluyken 4.000 işkence vakasında, en az 27 ölümde ve fiziksel ve cinsel saldırıda suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulundu.

Ancak orta düzey bir askerin yargılanması, son on yılda çok şey kaybeden milyonlarca Suriyeli için gerçekten adaleti sağlayabilir mi?

Almanya'daki Suriyeli sürgün topluluğu için, Raslan'ın Şubat 2019'da tutuklanması tartışmalıydı, özellikle de 2012'de iltica etmeden önce bazı muhalefet eylemcilerine yardım ettiği için.

Duruşma gözlemcileri, Suriye gizli servisinin bir başka kıdemli üyesi de dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine başka sığınmacının Raslan aleyhine ifade verdiğine dikkat çekti. Hiçbiri tutuklanmadı.

Duruşmalar sırasında, 251. Şube'de Raslan tarafından sorgulanan bir tanık, mahkemeye tüm Suriyelilerin hükümetin yalanlarının kurbanı olduğunu söyledi. Buna Raslan da dahildi.

Başka bir tanık, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı mahkemede görmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Bu arada Raslan'ın savunma avukatları, otoriter bir devlette bireysel sorumluluğun sınırlarını sorguladı.

Paris'teki Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi'ne başkanlık eden ve Raslan'ın davasında ifade veren önde gelen Suriyeli insan hakları aktivisti Mazen Darwish, "Bu adalet değil" dedi.

Ama bu önemli çünkü ilk defa bağımsız bir mahkeme bunu araştırıyor. Bunlar sadece hayatta kalanların hikayeleri veya insan hakları örgütlerinin raporları değil. Bir mahkeme Suriye'de sistematik işkence olduğunu söylüyor."

Darwish, avukatların, işkenceden kurtulanların ve aktivistlerin vardığı sonucu yineleyerek, “Uzun bir yolda sadece bir adım” dedi.

14 müdahil davacıyı destekleyerek ve sosyal yardımlara yardım ederek davada ayrılmaz bir rol oynayan Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'nin başkanı Wolfgang Kaleck, “Bunun asla yeterli olmadığını kabul etmelisiniz” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar da benzer tartışmalara girdi.

“Ceza adaletinin Holokost suçlarına kapsamlı bir cevap sunamayacağı açıktı. Yani kolay bir cevap yok. Ama bu [Suriye için] doğru bir adım mı? Evet derim." Manşetlere konu olan dava birçok yönden başarılı oldu – özellikle Suriyeliler ve küresel hukuk camiası için bir öğrenme deneyimi olarak.

Suriyeli aktivist ve Sınır Tanımayan Gazeteciler için araştırmacı Mansour Omari, “[Suriyeliler için] ders, hepimizin yasalar önünde eşit olduğu ve herhangi bir mağdurun kimliği veya bağlantısı ne olursa olsun adalet arama hakkı olduğudur” dedi.

Suriyelilerin devrimleri başladığında bunun için savaştığını kaydetti. Duruşmanın ayrıca, Avrupa'da evrensel yargı yetkisini kullanan gelecekteki kovuşturmalar için kılavuz ilkelerin belirlenmesine yardımcı olduğu görülüyor.

Bu hukuk ilkesi, savcıların kendi ülkeleriyle herhangi bir bağlantısı olsun ya da olmasın insanlığa karşı suç işleyenlerin peşine düşmesine izin vermektedir. Avrupa mahkemelerinde yasal bir eğilimdir ve Suriye savaş suçlularının yanı sıra Irak'ta IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı kişileri yargılamak için kullanılmaktadır. Yalnızca Almanya, bu tür 100 kadar başka davayı araştırıyor.

Raslan süreci, bu tür denemelerin nasıl yürütüleceğini de etkileyebilir.

Örneğin, Raslan davasındaki avukatlar, Alman yargıçları “zorla kaybetmeleri” eklemeye ikna etmeseler de, Koblenz yargıçlarının cinsel saldırıyı savaş suçları listesine eklemesini sağlamada başarılı oldular.

Hukuk uzmanları, davanın devlet yetkilileri için yasal dokunulmazlık tanımını da etkilediğini söylüyor. Ek olarak, birkaç Avrupa güvenlik kurumu, bu davalar için kanıtları güvence altına almak için yenilikçi yollarla işbirliği yapmaktadır.