Teksaslı Haham, Kaçmadan Önce Rehineciye Sandalye Fırlattığını Söyledi

ABD'nin Teksas eyaletinde hafta sonu bir sinagogda esir alınan dört Yahudi cemaatten biri olan bir haham, kendisinin ve diğerlerinin rehineciye bir sandalye fırlattıktan sonra çıkış kapısına koştuktan sonra kaçtığını söyledi

Yetkililer, rehineyi alan kişinin, Cumartesi gecesi Fort Worth, Teksas yakınlarındaki Beth İsrail Cemaati'nden yerel saatle 21.00 sularında (03:00 GMT) kaçmasının ardından Cumartesi gecesi öldürülen 44 yaşındaki bir İngiliz uyruklu Malik Faisal Akram olduğunu belirledi. Pazar günü).

Akram'ın intihar ederek mi yoksa bir FBI rehine kurtarma ekibi üyeleri tarafından mı öldürüldüğü belli değildi.

Haham Charlie Cytron-Walker CBS'ye verdiği demeçte, şüpheli Şabat namazı sırasında sinagogun kapısını çaldı ve davet edildi ve çay ikram edildi.

Cytron-Walker daha sonra duaya döndü ve ardından “bir tıkırtı duyduğunu ve herhangi bir şey olabilirdi – ama bunun onun silahı olduğu ortaya çıktı” dedi.

Bir rehine, zanlının ailesinin de yardımıyla 6 saat süren gergin görüşmelerin ardından yara almadan serbest bırakıldı. Hala iki kişiyle birlikte esir tutulan Walker, kaçmaya çalışıp çalışmayacağını ve ne zaman deneyeceğini belirlerken FBI'ın önceki rehine eğitiminden yararlandığını söyledi.

"İyi durumda olmadığı bir fırsat gördüğümde, hala yanımda olan iki beyefendinin gitmeye hazır olduklarından ve çıkışın çok uzak olmadığından emin oldum." Cytron-Walker dedi. "Onlara gitmelerini söyledim. Silahlı kişiye bir sandalye fırlattım ve kapıya yöneldim ve üçümüz de tek kurşun bile atmadan dışarı çıkmayı başardık.”

FBI'ın rehine kurtarma ekibi daha sonra sinagoga baskın düzenledi. Pazar gecesi ajans, çileyi “Yahudi cemaatinin hedef alındığı terörle ilgili bir mesele” olarak nitelendiren bir bildiri yayınladı ve Ortak Terörizm Görev Gücü'nün araştırdığını söyledi. FBI, Akram'ın ABD'de 86 yıl hapis yatmakta olan bir mahkumla ilgili görüşmelerde defalarca konuştuğunu kaydetti.

Akram'ın, 2010 yılında Afganistan'da ABD Ordusu subaylarını öldürmeye çalışmaktan suçlu bulunan ve 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistanlı bir sinirbilimci olan Aafia Siddiqui'nin serbest bırakılmasını talep eden bir Facebook canlı yayınında bağırdığı duyulabiliyordu.

Cezası, Pakistan'da siyasi liderler ve onu Amerikan ceza adalet sistemi tarafından mağdur olarak gören destekçiler arasında öfkeye yol açtı. Siddiqui'nin avukatı, rehine olayına karışmadığını söyledi.

Bu arada soruşturma, Pazar günü geç saatlerde Manchester polisinin iki gencin soğukkanlılıkla bağlantılı olarak gözaltına alındığını duyurduğu İngiltere'ye kadar uzandı.

Manchester Polisi, terörle mücadele görevlilerinin tutuklamaları gerçekleştirdiğini tweetledi, ancak çiftin herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olup olmadığını söylemedi.

Dallas'taki ABC üyesi WFAA-TV'nin karşı çıkışının videosu, sinagogdan kaçan insanları ve ardından birkaç saniye sonra arkasını dönüp kapıyı kapatmadan önce elinde silah tutan bir adam kapıyı açtı. Birkaç dakika sonra, birkaç el silah sesi ve ardından bir patlama sesi duyuldu.