Suriye'deki Kürt Liderliğindeki Güçler Hapishaneyi IŞİD'den Geri Aldı

Suriye'deki Kürt liderliğindeki güçler, IŞİD (IŞİD) savaşçılarının düzinelerce ölü bırakmasından bir hafta sonra kuzeydoğu Suriye'deki bir hapishanenin tam kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini söylüyorlar.

ABD destekli güçlerin sözcüsü Farhad Shami Çarşamba günü bir Twitter gönderisinde, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Haseke kentindeki al-Sina'a - veya Ghuwayran - hapishanesini ele geçirdiğini söyledi.

Operasyon günlerinin hapishane üzerindeki "tüm kontrolümüzle doruğa ulaştığını" söyledi ve kalan tüm IŞİD savaşçılarının bazı binalardaki çatışmalardan sonra 500'ün kendilerini teslim etmesinden saatler sonra teslim olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüzsüz IŞİD jailbreak girişimi ve ardından gelen çatışmalar, silahlı grubun yaklaşık üç yıl önce sözde halifeliklerini kaybetmelerinden bu yana en yüksek profilli askeri operasyonunda 180'den fazla ölü bıraktı.

İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, ölenler arasında 124 IŞİD savaşçısı, 50 Kürt savaşçı ve yedi sivil bulunuyor. Ancak, saldırının sona ermesinin ardından Kürt güçleri ve sağlık hizmetleri cezaevinin tüm bölümlerine erişim sağladığı için ölü sayısı artabilir.

Gözlemevi, Kürt güçlerinin iki gün boyunca IŞİD savaşçılarına teslim olmaları için baskı yapmak için hapishaneye yiyecek ve suyu kestiğini söyledi.

İntihar bombacıları tarafından yönlendirilen patlayıcı yüklü araçlarla ilk saldırı 20 Ocak'ta başlatıldığında cezaevinde yaklaşık 3.500 IŞİD tutuklusu olduğu düşünülüyordu.

ABD ve diğer yabancı güçlerin Kürt seçkin birimlerini desteklemek için devreye girmesiyle birlikte, cezaevinin çevresi güvenlik altına alındı ve cezaevi içindeki kuşatma altındaki savaşçılar teslim olmaya başladı.

SDG Pazartesi günü hapishaneyi basmaya başladığında çapraz ateş altında kalan 850 çocuk ve reşit olmayanın ifadesinde bahsedilmedi.

BM ve uluslararası yardım kuruluşları, aşırı kalabalık hapishanede yaklaşık 5.000 mahkumun yanında yaşayan küçüklerin akıbetinden duydukları endişeyi dile getirmişti.

'Uluslararası bir sorun'

Hapishane, SDG'nin binlerce tutukluyu tuttuğu en büyük tesis. Birçok mahkûmun akrabaları, SDG'nin zorunlu askerlik hizmetine direndikleri için çürük suçlamalarla tutuklandıklarını söylüyorlar.

Kürt liderliğindeki grup bu iddiaları yalanladı.

Bu arada, binlerce Haseke sakini, en az 100 IŞİD savaşçısının geçen Perşembe günü, yıllardır en büyük güç gösterileriyle tesisi basması üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kargaşadan güvenli bir mesafede bulunan bir camide, kışın soğuğunda yüzlerce kadın ve çocuk bir araya toplandı. En küçük çocuğunu boş yere sakinleştirmeye çalışan 38 yaşındaki anne Maya, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Eve dönmek istiyoruz" dedi ve "burada ekmek, su veya şeker yok" dedi.