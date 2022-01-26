Suriye'de Yerinden Edilenler Kışın Gazabıyla Karşı Karşıya

Geçen hafta, Suriye ve komşu ülkelerde meydana gelen bir kar fırtınası, yerinden edilmiş milyonlarca Suriyeliyi donma riskiyle karşı karşıya bıraktı ve en az üç çocuğu öldürdü.

Kuzeybatı ilde insanlar kürekle ve hatta çıplak elleriyle karı temizlemeye çalıştı. Ateş yakmak için odun bulamayanlar, bulabildikleri her şeyi, hatta plastiği yakmaya başvurdular.

Dondurucu hava sadece kuzeybatıdaki Suriyelileri değil, aynı zamanda savaşın parçaladığı ülke genelinde ve komşu Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki mülteci kamplarında bulunan Suriyelileri de etkiliyor.

Ancak koşullar, yerinden edilmiş Suriyelilerin orada yaşayan 4,1 milyon insanın yaklaşık üçte ikisini oluşturduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki en kötü durumda. Yaklaşık 2,2 milyon insan kamplarda, 1,7 milyonu ise savaş bölgesindeki çadırlı yerleşim yerlerinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye krizi bölgesel insani yardım koordinatör yardımcısı Mark Cutts, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bir savaş bölgesinde bu korkunç koşullarda yaşayan 1,7 milyon insan var ve gerekli düzeyde destek almadılar."

Uluslararası toplumu bu insanları çadırlardan daha güvenli ve daha onurlu geçici barınaklara götürmemize yardım etmeye çağırıyoruz” dedi.

BM ve yardım gruplarına göre, çadırları çöktü ya da ağır hasar gördü ve geçen haftaki kar fırtınasından en az üç çocuk öldü.

Kar fırtınasının bir haftasında, yardım görevlileri fırtınada mahsur kalan yüz binlerce aileye ulaşmak için mücadele ediyor.

Cutts, Al Jazeera'ya, "Donma sıcaklıkları ve buz, su tankerlerinin ve sağlık ekiplerinin bu yerlere ulaşmasını zorlaştırıyor ve insanların ekmek ve diğer temel öğeleri toplamak için fırınlara gitmesini zorlaştırıyor."

BM, insani yardım kuruluşları ve yerel girişimler, kış mevsimi için rutin yardımlarını sağladılar: çadırlar, battaniyeler, kışlık giysiler ve ısıtma için yalıtım malzemeleri.

Ancak bu yıl yeni zorluklarla karşı karşıyalar: kuzeybatıda yaygın olan yoksulluk, uluslararası toplumdan gelen büyük finansman boşlukları ve Türk destekli grupların elindeki alanlar Türk para birimini benimsedikçe Türk lirası enflasyon krizinin yayılmasıyla daha da arttı.

“Geçen yıl, tüm Suriye için 4 milyar dolardan fazla başvuruda bulunduk ve bu başvurunun yalnızca yüzde 45'i finanse edildi. Ve bu, [finansmanın] yüzde 58'ini aldığımız bir önceki yıla kıyasla," diye açıklıyor Cutts, büyük bir nüfusun hayatta kalmak için insani yardıma güvendiğini de sözlerine ekledi.

“İçme suyu olarak kullanmak için karı eriten yerinden edilmiş insanlar gördük.” Geçen ay boyunca, içme suyu, ısınma için yakıt ve odun fiyatları fırladı.