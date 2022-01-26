ABD Hisseleri Fed Kararı Öncesi Yükseldi

ABD hisse senetleri, Federal Rezerv'in yılın ilk politika belirleme toplantısının sonuçlanmasından önce tüccarları ve yatırımcıları boyun desteğine muhtaç bırakan iki günlük şiddetli dalgalanmaların ardından Çarşamba günü yükseldi.

Wall Street'te ticaretin açılışında Dow Jones Sanayi Ortalaması 413,82 puan veya yüzde 1,21 yükselişle 34.711,55'e yükseldi. Endeks bu kayıpların çoğunu geri almadan önce Salı günü dik bir satış Dow Jones Sanayi Ortalamasını 800 puandan fazla düşürdü.

Emeklilik ve kolej tasarruf hesaplarının sağlığı için bir vekil olan daha geniş S&P 500 endeksi 74,63 puan veya yüzde 1,69 artışla 4.430.29'a yükseldi. Endeks ayrıca Pazartesi ve Salı günleri vahşi dalgalanmalar gördü.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi ise 290,44 puan ya da yüzde 2,13 artışla 13.830,38 oldu.

Teknoloji hisseleri, açılış zilinde yüzde 5 yükselen Microsoft tarafından destekleniyor. Salı günü ticaretin kapanışından sonra, yazılım ve bulut bilişim devi, Wall Street tahminlerini aşan sonuçlar ve satış tahminleri yayınladı.

Intel Corp hisseleri yüzde 2.10 arttı.

Aşağı yönde, AT&T Inc hisseleri, güçlü kablosuz ve akış talebiyle üç aylık gelir için telekom devi pazar tahminlerini geride bırakmasına rağmen yüzde 0,38 düştü.

Ve Mattel Inc hisseleri Disney prenseslerine dayalı oyuncak üretme lisansını geri aldıktan sonra yüzde 10,71 değer kazandı. Barbie ve Fisher-Price markalarıyla tanınan Mattel, 2016 yılında Disney lisansını kaybetti.

Ve Boeing, uçak üreticisi 787 jetiyle ilgili sorunlardan dolayı 4 milyar dolar zarar açıkladıktan sonra yüzde 1,66 düştü.

Faiz oranına duyarlı teknoloji ve büyüme hisseleri, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi'nin faiz oranlarındaki artışlardan endişe duymasıyla bu ay ciddi bir baskı altına girdi.

Fed, politika kararını Çarşamba günü saat 14:00 ET'de (19:00 GMT) açıklayacak. Analistler, Fed'in Mart ayında başlayacak bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcına işaret etmesini bekliyorlar. Fed Aralık ayında, 40 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden enflasyonu soğutmak için bu yıl faiz oranlarını üç kez artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Ancak yatırımcılar, ABD merkez bankasının ne kadar şahin olacağından hala emin değiller ve Fed başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günkü toplantı sonrası basın toplantısını yakından takip edecekler.