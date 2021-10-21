Suriye, Orman Yangınlarını Başlatan 24 Kişiyi İdam Ettiğini Söyledi

Adalet bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ve beş küçük çocuğun 10 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.Onları "terörist eylemler" gerçekleştiren suçlular olarak nitelendirdi.

İddiaya göre, savaşın parçaladığı ülkenin dağlık kıyı bölgelerinde Eylül ve Ekim 2020'de üç kişiyi öldüren yangınları tutuşturduklarını kabul ettiler. İnsan hakları grupları, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümeti tarafından binlerce kişinin idam edildiğine inanıyor.

BM savaş suçları müfettişleri yakın tarihli bir raporda, tanıkların tutukluların yargılanmadan veya terörle mücadele veya askeri saha mahkemeleri tarafından adil olmayan yargılamalar sonucunda öldürüldüğünü anlattıklarını söylediler.

Orman yangınları geçen yıl patlak verdiğinde, yılın o zamanı için olağandışı bir ısı dalgasının yanı sıra ılık doğu rüzgarları ve yerdeki kurumuş bitki örtüsüne bağlandı. Adalet bakanlığı, yerel makamların Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama illerinde 280 kasaba ve köyü etkileyen toplam 187 orman yangını belgelediğini söyledi. 13.000 hektar (32.000 dönüm) tarım arazisini ve 11.000 hektar ormanlık alanı harap ettiler.

Doğu Akdeniz bölgesindeki orman yangınları, iklim değişikliği nedeniyle her yıl tekrarlanan bir olay haline geldi ve bu da onları körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor. Sanayi çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda dik kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

Adalet bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada, idam edilenlerin "yanıcı malzeme kullanımı yoluyla devlet altyapısına ve kamu ve özel mülke ölüme ve hasara yol açan terör eylemleri işlemekle" suçlandıkları belirtildi. 11 kişiye ömür boyu ağır çalışma, dördü geçici çalışma, 5 çocuk da benzer suçlardan 10 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kimlikleri açıklanmadı ve infazların nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmedi. Bakanlık, şüphelilerin geçen yıl içişleri bakanlığının Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmasında tespit edildiğini söyledi. Adalet bakanlığına göre, Eylül ve Ekim 2020'de aralıklı olarak meydana gelen "Üç ilde çeşitli yerlerde yangın çıkardıklarını ve yangınları planlamak için toplantılar düzenlediklerini de itiraf ettiler".

Geçen yıl 280 kasaba ve köyü etkileyen 187 yangını belgelediğini söyledi. Adalet bakanlığı, 13.000 hektar (32.000 dönüm) tarım arazisini ve 11.000 hektar orman arazisini harap ederken, 370'den fazla eve zarar verdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Lazkiye eyaletindeki Kardaha kasabasında çıkan yangında, devlete ait tütün şirketinin deposu olarak kullanılan bir bina ağır hasar gördü ve bir kısmı çöktü. Yangının kontrol altına alınmasından kısa bir süre sonra Esad bölgeye ender bir ziyarette bulundu.