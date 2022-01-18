Denizbank Üzerinden Açıklama Geldi: Dar Gelirli Vatandaşlara Özel Kampanya, 25.000 TL Hemen Hesabınıza Yatacak

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için Denizbank, hızlı bir şekilde nakit onay vereceğini duyurdu. Banka 25 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak. Denizbank, yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Sms ile ve internet üzerinden kolay birşekilde başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere acil ihtiyaçları olması durumunda, Denizbank üzerinden düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanabilir.

Başvuru şartları nelerdir?

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi notuna uygun olması durumunda 25000 TL kredi onayı olacak. Denizbank 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak yapmış olduğu bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar için ayrıca, 18 ila 65 yaş arasında olmasını isteyecek. 65 yaş üzerinde olan vatandaşların emekli olması ve emekli maaşlarını DenizBank üzerinden alması gerekiyor. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin diğer bankalardaki kredi veya kredi kartı ödemelerinde herhangi bir gecikme olmaması dahi bankanın istediği şartların başında gelmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilecektir.

SMS ile Başvuru Yapılacak

Kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için bankanın cep telefonu üzerinden atacağınız mesaj ile sizlere, sorgulama yapacağını söylemek istiyoruz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim TC kimlik yazarak bu mesaji 32 80 e göndermeniz yeterli. Kredi başvurusu yapan kişiler kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden gelir belgesiz olarak kredi ne kadar onayı aldıysa o kadar kullanabilir. Nakit kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alamayan kişiler banka kredi notu düşük olduğu için SMS ile onay alamamıştır.

Mobil Başvuru

Acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden de istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte 36 ay vadeli 25000 TL kredi için masrafsız, gelir belgesiz ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.