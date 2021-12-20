Süper Lig'de Hangi Maçlar Var? Süper Lig 18.hafta ve 19. hafta maçları
Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig’de 17.hafta pazar akşamı gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile merak edilen detaylar haberimizde.
Futbolseverler 18.hafta maçlarının ne zaman olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta içi hangi maçlar var? Merak edilen detaylar haberimizde.
Süper Lig’de heyecan son sürat devam ediyor. Taraftarlar ise, Super Lig'de gerçekleşecek olan maçlar hangisidir. Peki, Süper Lig maçları ne zaman?
Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
Süper Lig’de 17.hafta 19 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek. Sarı larcivetli- Siyah beyaz maçı ile tamamlanacak. Ligde 18.hafta ise 21 Aralık Salı günü başlayacak. İşte, 18. ve 19.hafta maçları haberimizde.
Süper Lig 18.hafta
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa Antalya
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor Başakşehir Fatih Terim
20.00 Altay-Trabzonspor Bornova Aziz Kocaoğlu
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray Yeni Adana
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor Yeni Hatay
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor Kalyon
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor Yeni Malatya
20.00 Beşiktaş-Göztepe Vodafone Park
19. hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay Recep Tayyip Erdoğan
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor Çotanak
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor Nef
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir Medical Park
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK Çaykur Didi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor Gürsel Aksel
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük Bahçeşehir Okulları
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Ülker
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş Medaş Konya Büyükşehir