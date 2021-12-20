Süper Lig'de Hangi Maçlar Var? Süper Lig 18.hafta ve 19. hafta maçları

Futbolseverler 18.hafta maçlarının ne zaman olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta içi hangi maçlar var? Merak edilen detaylar haberimizde.

Süper Lig’de heyecan son sürat devam ediyor. Taraftarlar ise, Super Lig'de gerçekleşecek olan maçlar hangisidir. Peki, Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta

Süper Lig’de 17.hafta 19 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek. Sarı larcivetli- Siyah beyaz maçı ile tamamlanacak. Ligde 18.hafta ise 21 Aralık Salı günü başlayacak. İşte, 18. ve 19.hafta maçları haberimizde.

Süper Lig 18.hafta

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa Antalya

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor Başakşehir Fatih Terim

20.00 Altay-Trabzonspor Bornova Aziz Kocaoğlu

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray Yeni Adana

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor Yeni Hatay

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor Kalyon

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor Yeni Malatya

20.00 Beşiktaş-Göztepe Vodafone Park

19. hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay Recep Tayyip Erdoğan

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor Çotanak

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor Nef

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir Medical Park

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK Çaykur Didi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor Gürsel Aksel

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük Bahçeşehir Okulları

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Ülker

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş Medaş Konya Büyükşehir

