Sultangazi'de 9 Yaşındaki Eymen Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti!

İstanbul Sultangazi'den meydana gelen korkunç olayda düğün evinin önünde havaya mermi atıldığı ve 9 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Düğün evi önünden atılan mermilerden birinin evinin balkonunda duran 9 yaşındaki bir çocuğa isabet etmesi ile küçük Eymen yaşamını yitirdi. Kurşunun çocuğun başına isabet etmesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Dehşet verici olay saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 88. sokakta yaşanan olay hakkında elde edilen bilgilere göre bir grup gelin evi önünde toplandı ve havaya ateş açmaya başladı. Vatandaşlar o sırada kalabalığa uyarıda bulundu ancak magandalar uyarılara dikkat etmeden 1 kişiyi öldürdü.

Kalabalıktan bir kişinin silahını ateşlediği sırada evinin balkonundan duran 9 yaşındaki Eymen'e kurşun başından isabet etti ve küçük çocuk hayatını kaybetti .Eymen Avcı isimli çocuğun başından vurularak yaşamını yitirmesi herkesi üzüntüye boğdu.

9 yaşındaki küçük çocuğun maganda kurşunu ile başından vurularak yaralanması sebebiyle ihbar yapıldı ve çok sayıda ambulans ile polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde 9 yaşındaki Eymen Avcı isimli çocuğun hayatını kaybettiği tespiti gerçekleştirdi.

Düğün gününde yaşanan korkunç olay sonrasında taraflar arasında kavga da çıktı ve katil zanlısının olay yerinden kaçarak uzaklaştı öğrenildi. Ancak daha sonra birkaç sokak ötede saklandığı yerde yakalandığı bilgisine ulaşılırken olay hakkında incelemelerin de devam ettiği öğrenildi.

Hikmet Özkan isimli şahıs olayı anlattı ve düğün konvoyunun olduğunu, iki kişiden birinin havaya kurusıkı silah diğerinin ise gerçek mermi sıktığını anlattı. “Silah sıkmayın” şeklinde yapılan uyarılara aldırmayan şahsın 9 yaşındaki Eymen Avcı'yı vurduğu bilgisine de ulaşıldı. Hikmet Özkan'ın yanı sıra olay yerinde bulunan Mustafa Kenpez de olayı anlattı ve uyarılara rağmen havaya gerçek silah attıklarını anlattı.