Bakanlık Harekete Geçti, Kırmızı Kalem Olan Kişilere, Bankalar Artık Hemen Onaylı Krediler Verecek

Kırmızı kalemlere bankalardan onaylı kredi kampanyası başladı. Kırmızı kalemi olan müşteriler hangi bankalardan kredi alabilir, kırmızı kalem olanlar hangi şartlar doğrultusunda başvuru yapabilirler. Sizlere yazımızda daha önce açık takip yüzünden, kırmızı kalem olmuş müşterilere ihtiyaç kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Daha önce kullanmış olduğunuz bir kredi veya kredi kartı varsa, banka bu kredi ve kredi kartının ödemelerini yapmayan müşterilere belirli süre sonra icra takibi başlatılacaktır. Eğer bankalardan dolayı icralık bir durumunuz olduysa artık Kırmızı kalem dediğiniz müşteri grubuna giriyorsunuz. Kırmızı kalem yiyen müşteriler bankalardan yaptıkları kart ve kredi başvurularında hiçbir şekilde onay alamazlar. Bazı şartlara uygun olan kişiler ise kırmızı kalem borçlarını ödedikten sonra kredi alabileceklerdir. Sizlere de yazımızda bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Eğer ödenmemiş bir kırmızı kalem borcumuz varsa maalesef onay alamazsınız.

Bu kredileri kullanmak için kırmızı kalem borçlarını ödeyip ekranlardan düşürmeniz gerekiyor. Ayrıca emekli olmanız durumunda kredi alma şansınız daha yüksek olacaktır. Sizlere şimdi borcunuzu kapattıktan sonra hangi bankalardan hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz bunun bilgisini vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası kırmızı kalemli olanlara kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, kırmızı kalemli olmaları durumunda onay alamazlar. Ama eğer emekli olup bu borçları kapattıysanız ve ayrıca emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşıyacaksınız hızlı bir şekilde banka sizlere değerlendirme yapacak ve kredi onayı verecektir. Kırmızı kalemle olduğunuz için aynı gün onay alamazsınız. Kredi değerlendirmesini Genel Müdürlük yapacağı için bir süre beklemeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan emekli ve devlet memuru olan kişiler kredilerini kapattıkları zaman bu borcu yoktur kağıtlarını banka şubelerine götürmesi gerekiyor. Başvuru Sonrasında da onay olacak ve kredinizi hızlı bir şekilde kullanacaksınız.

ING Bank kırmızı kalemleri kredi veriyor mu?

Daha önce bir bankadan kırmızı kalem oldunuz ve bu kırmızı kalemli borcumuzu kapattıysanız, ING Banka üzerinden ipotek karşılıgında ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer taşınmaz bir ipoteğiniz varsa bu banka şubelerine giderek gelir belgeniz ve bu taşınmaz İpoteğin evrakları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. Kredi almak için verdiğiniz taşınmaz ipoteğin ekspertiz değerine göre onay alacaksınız. 36 ay vadeye kadar verilen kredilerde ekspertiz değeri yüksek olan yerlerde daha yüksek krediler de verilmektedir.

İş Bankası kırmızı kalemleri kredi veriyor mu?

İş Bankası üzerinden de kırmızı kalemlerin kredi imkanı sağlanmaktadır. Daha önce banka borçlarınız yüzünden icralık olduysanız ve bu icralık borçlarınızı kapattıysanız, İş Bankası'na giderek bu borçları kapattığınızı söylemeniz yeterlidir. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir konu vardır. Daha önce icralık olan borçlarınız Eğer İş Bankası üzerinde ise banka sizlere kredi vermeyecektir. Başka bir bankadan borçlu olup o borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Emekli olan kişiler ise ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde onay almak istiyorsa emekli maaşını bu bankaya taşınması gerekiyor.