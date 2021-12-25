Sudan Güçleri Darbe Karşıtı Protestocuları Dağıtmak İçin Göz Yaşartıcı Gaz Kullandı

Sudan güvenlik güçleri Cumartesi günü başkent Hartum'daki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve binlerce Sudanlı protestocu Ekim askeri darbesini kınamak için ülke genelinde yürüdü.

Abdallah Hamdok'un 21 Kasım'da yeniden başbakan olarak seçilmesinden sonra bile protestoların devam ettiği büyük gösterilerin 10. günü. Göstericiler, serbest seçimlere geçiş sürecinde ordunun hükümette hiçbir rolü olmamasını talep etti.

Devlet tarafından işletilen SUNA haber ajansının bildirdiğine göre, yetkililer başkent genelinde güvenliği sıkılaştırıp askerleri konuşlandırıp Hartum'u ikiz şehri Omdurman ve Bahri ilçesine bağlayan Nil Nehri üzerindeki tüm köprüleri kapatırken bile protestocular sokaklara döküldü.

Hartum'da yürüyüşler, protestocuların cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya geleceği farklı noktalarda başladı. Wad Madani ve Atbara gibi diğer şehirlerde de mitingler başladı.

Yetkililer, protestocuları, ana hükümet binaları ve kilit kurumlara atıfta bulunarak, Hartum'un merkezindeki "egemen ve stratejik" alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

SUNA'nın bildirdiğine göre, kentin Güvenlik Komitesi Sudan güçlerinin "kaos ve ihlallerle başa çıkacağını" söyledi. SUNA, bir il güvenlik koordinasyon komitesine atıfta bulunarak, "Barışçıllıktan uzaklaşmak, Hartum'un merkezindeki egemen ve stratejik alanlara yaklaşmak ve bunları ihlal etmek yasaların ihlalidir" dedi.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Mohamed Vall, Hartum'un güneyinden cumhurbaşkanlığı sarayına doğru gelen bir protestonun "güvenlik güçleri tarafından engellendiğini ve dağıtıldığını" söyledi. Vall, "Yüzlerce insan... yollar tamamen kapalı olduğu ve yoğun güvenlik güçleri ve polis mevcudiyeti olduğu için Hartum'un merkezine ulaşamıyor" dedi.

Hartum'un güneyinden yeni bir protesto dalgası bekliyoruz, çünkü burası başkanlık sarayının bulunduğu alanla doğrudan bağlantılı tek bölge." Geçen hafta sonu, güvenlik güçleri cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında oturma eylemi düzenlemeye çalışan göstericileri şiddetle dağıttı.

Pazar günü en az üç protestocu öldürüldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. BM, güvenlik güçlerinin kadın protestoculara karşı tecavüz ve toplu tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddet iddiaları olduğunu söyledi.

Cumartesi günkü gösteriler öncesinde aktivistler, 25 Ekim'de generallerin iktidarı ele geçirdiklerinde kullandıkları bir taktik olan Hartum'daki telefonlarda internet erişiminin kesintiye uğradığını bildirdiler.

Savunuculuk grubu NetBlocks, Sudan'ın Cumartesi günü erken saatlerde mobil internet kesintileri yaşadığını söyledi. Grubun direktörü Alp Toker, The Associated Press'e verdiği demeçte, "Mekanizma, darbe sonrası Ekim ayında yaşanan elektrik kesintisi sırasında kullanılan mekanizmaya benzer veya aynı görünüyor" dedi.

Hükümet kesintiler hakkında yorum yapmadı. Özgürlük Güçleri ve Değişim Koalisyonu (FFC) olarak bilinen askeri ve sivil siyasi partiler, Omar al-Beşir'in Nisan 2019'da görevden alınmasından bu yana iktidarı paylaşmıştı.

Ancak Ekim ayındaki askeri darbe, demokratik yönetime kırılgan geçişi alt üst etti ve Sudan genelinde amansız sokak gösterilerine yol açtı. Sudanlı bir sağlık grubunun çetelesine göre, darbenin tetiklediği protestolarda en az 47 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı.

Sivil partiler ve mahalle direniş komiteleri o zamandan beri “müzakere yok, ortaklık yok, meşruiyet yok” sloganı altında tam sivil yönetim talep etmek için geniş çaplı protestolar düzenlediler.

Sudan'ın geçiş hükümetinin sivil yüzü olarak görülen eski bir BM yetkilisi olan Hamdok, liderliğindeki askeri gözetim altında bağımsız bir teknokratik Kabine çağrısında bulunan bir anlaşmayla geçen ay uluslararası baskılar nedeniyle görevine iade edildi.