Sudan Demokrasi Yanlısı Hizip BM Aracılı Müzakereleri Kabul Etti

Önde gelen bir Sudanlı demokrasi yanlısı grup, BM'nin Ekim askeri darbesinin ardından siyasi çıkmaza son verme teklifini şartlı olarak kabul etti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri Merkez Konseyi (CCFFC) sözcüsü Jaafar Hassan Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, konseyin Birleşmiş Milletler misyonunun (UNITAMS) taraflar arasındaki diyaloğu destekleme davetini kabul etmeye karar verdiğini söyledi.

Hassan, CCFFC'den bir heyetin Pazar günü UNITAMS ile koalisyonun çeşitli Sudan partileri arasındaki diyalog girişimine ilişkin vizyonunu ileteceğini söyledi.

Diğer bir kilit sivil grup olan Sudanlı Profesyoneller Derneği ise BM'nin teklifini reddetti.

Protestocular, geçen Ekim ayında Başbakan Abdullah Hamdok'un sivil liderliğindeki hükümetini deviren orduya karşı düzenli yürüyüşler düzenliyor. Ordunun geçiş hükümeti koalisyonunun dışında tutulmasını istiyorlar.

Hamdok, askeri gözetim altında bağımsız bir teknokratik kabine çağrısında bulunan bir anlaşmayla 21 Kasım'da görevine iade edildi.

Ancak Sudan'ın demokrasi yanlısı hareketi bu anlaşmayı kınadı ve gücün tamamen sivil bir hükümete devredilmesi konusunda ısrar etti. Hamdok, askeri yöneticilerle uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları ve reformların yavaş temposunu gerekçe göstererek Ocak ayı başlarında istifa etmişti.

CCFFC'nin BM aracılığındaki görüşmelere katılma kararı, krizi çözmek için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Afrika Birliği'nin elçisi Edewe Bankole, Özgürlük ve Değişim Güçleri temsilcileriyle bir araya geldiği Hartum'da.

Bankole, görüşmelerin amacının bu krize çözüm bulmak için tüm Sudanlıların bakış açısını dinlemek olduğunu söyledi.

Ayrı bir gelişmede, ABD'nin Afrika Boynuzu'ndaki yeni elçisi David Satterfield'ın önümüzdeki hafta Sudan'ı ziyaret etmesi ve burada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Molly Phe'nin askeri ve siyasi figürlerin yanı sıra demokrasi yanlısı aktivistlerle görüşeceği Sudan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, toplantının Sudan'da "sivillerin öncülüğünde yenilenmiş bir demokrasiye geçişi kolaylaştırmak" için Birleşmiş Milletler misyonuna "uluslararası desteği sağlamayı" amaçladığını söyledi.

CCFFC, daha önce darbe hali olarak adlandırdığı duruma son verilmesini, ihlallerin sona ermesini ve olağanüstü halin kaldırılmasını şart koşuyordu.