Şubelere Gitmeden ATM’lerden 5 BİN TL Ödeme Yapılacak, Banka Son Dakika Duyurdu!

Şubelere Gitmeden ATM’lerden 5 BİN TL Ödeme Yapılacak. Şubelere gitmeden online olarak mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalıyla başvuru yapan ve şartları uygun olup onay alan tüm vatandaşlarımıza 5 BİN TL ödeme alma imkanı sağlanıyor.

Nakit ihtiyacına acil olarak ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza bankalardan yeni bir haber geldi. Bankaların acil nakit ihtiyacı için başlatmış olduğu ATM ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın belirlenen şartlara uygunlukları belirlendikten kısa bir süre sonra başvuru yaptıkları kredilerini hemen kullanabileceklerdir. Kredi Kampanyasını duyuran başlıca bankalardan biri olan QNB Finans Bank, nakit paraya acil ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza 5 BİN TL’ye kadar onay vererek kendi ATM şubelerinden otomatik çekim yapabilmek adına bankaya müracaat etmelerine imkân sunmaktadır.

QNB Finans Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak vatandaşlarına belirlenen şartların uygun olması ile anında kredi onayı kolaylığı sunmaktadır. QNB Finans Bank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız şartlarınızın uygunluğu ile düşük faiz oranı, masrafsız ve de gelir belgesi ibraz etmeksizin acil ihtiyaç kredisinden yararlanabilecekler.

QNB Finans Bank kredi notu barenini bankanın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklam kampanyalarında 1200 kredi puanı ve 1200 puan üzeri olması şartıyla kamuya sunmuş oldu ve bu şartlarda anında onay alınacağını da bildirdiler.

Acil İhtiyaç Kredisi’ne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bankaya ait SMS Kredi Servisi ve İnternet Bankacılığı Kredi Servis sisteminde yer alan Kredi İşlemleri ile kredileri kullandırılacak. Banka şubelerine gitmeden SMS ile başvuru yaparak ne kadar onay alacağınızı öğrenmek istiyorsanız T.C. Kimlik Numaranızı QNB Finans Bank SMS Kredi Servisi Numarası Olan 5030'a göndererek hemen Kredi başvurusunda bulunabilir ve başvuru da bulunduktan kısa bir süre içerisinde sonucu Cep telefonunuza gelen kısa mesaj ile öğrenebilirsiniz.

QNB Finans Bank SMS Kredi Servisi Numarası Olan 5030'a mesajınızı attıktan kısa süre sonra kredi onayınızı alabilirsiniz. Bankaya ait hesabınızın olmasıyla internet bankacılığı sistemi üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak acil nakit kredinizi hesabınıza aktarabilirsiniz. 7/24 bu işlemi yapabilir ve acil nakit ihtiyacınıza çözüm sunan bankamızın 36 ay vadeye kadar sağladığı bu imkandan kolaylıkla ve de kredi taksit ödemenizden 3 ay ötelemeli olarak da yararlanabileceksiniz.

Diğer bankalarda da olduğu gibi bankaların internet bankacılığı sisteminden yararlanmak istiyorsanız, mesaj sistemleri ile uğraşmadan banka müşterisi olarak kısa süre içinde erişim sağlayıp, ihtiyacınız olan krediye anında onay alarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu sistemle de QNB Finans Bank mobil bankacılığı ile kredi kampanyalarına başvuru yapıp istediğiniz zaman ATM üzerinden kredinizi alabilirsiniz.