Şubelere Gitmeden ATM Üzerinden 5.000 TL Ödeme Verilecek, Açıklama Sabah Geldi

Şubelere gitmeden ve başvuru yaparak ATM Üzerinden 5.000 TL tutarında ödeme yapılacak. Yoğunluktan dolayı sistem çöktü. Banka 5.000 TL ödemenin başladığını bildirdi.

Nakit ihtiyacı olan kişilere haber bankadan geldi. Başvuru yaparak işlem yapmak isteyen kişiler kredi kullanmak isterlerse belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. Şartların sağlanması durumunda kredi hemen kullanılabilir. Kampanya yürüten bankalardan olan QNB Finansbank acil nakit ihtiyacı hisseden kişilere 5.000 TL ödemeyi bankaya başvuru yaparak ATM üzerinden veriyor.

Banka yapmış olduğu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere belirlediği şartları yerine getirmeleri durumunda hemen onay verecek. QNB Finansbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankanın ön gördüğü şartları sağlamanız halinde hem düşük faizli hem de masrafsız bir şekilde belge gerektirmeden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi ile her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Banka gerek internet sitesinden gerekse sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda kredi kullanacak olan kişilerin kredi notunun 1200 ve üzeri olması durumunda onay verileceğini belirtiyor.

Başvuru yapmak isteyenler SMS, internet sitesi veya internet bankacılığı kullanarak başvuru yapabilecek. Banka şubelerine uğramadan kimlik numaranızı 5030 a göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından kısa bir süre sonra banka tarafından geri dönüş yapılır. Sonucu cep telefonunuzdan öğrenebilirsiniz.

Banka tarafından kredi onayı alındığında, ilgili bankada hesabınız mevcut ise internet bankacılığı ile veya müşteri hizmetleri aranarak tutarı hesabınıza aktarabilirsiniz. Günün her saatinde yapabileceğiniz bu işlem ile banka ayrıca sizlere nakit imkânı sunuyor. 36 vadeye kadar ödemeli ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Dilediğiniz zaman ilk ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz.

SMS yöntemini tercih etmeyen, bankanın mesaj sistemini kullanmak istemeyen kişiler farklı yöntem kullanabilir. Şayet bu bankada hesabı mevcut ise internet bankacılığı kullanarak başvuru yapılabilir. İnternet bankacılığına giriş yapılarak mobil uygulama üzerinden verilecek ihtiyaç kredisi için başvuru yapılabilir. Böylece banka şubelerine uğramadan istenildiği zaman ATM üzerinden nakit alma imkânı mevcut. Sizlere bu imkânlardan faydalanmak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz.