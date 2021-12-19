Cumhurbaşkanı Tarafından Gece İmzaladı! Emekliye Müjde…

Cumhurbaşkanı tarafından gece imzalandı. Tüm emeklilere müjde geldi. Emeklileri sevindiren haber Cumhurbaşkanı’ndan geldi.

Emeklilerin uzun zamandır beklediği haber Cumhurbaşkanı tarafından gece imzalanması ile geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, emekli olan vatandaşlara yeni nakit kampanya ile 6 ay ertelemeli 15 bin TL ye kadar acil destek kredisi kamu bankaları tarafından verilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra başvuru yaparak ödeme alabileceksiniz.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT tarafından verilecek 15 bin TL tutarındaki destek kredisi kampanyasına başvuru yapmak için emekli maaşının bu kurumlardan alınması gerekir. Destek kredisinde 36 ay vade seçenekleri ve 6 ay erteleme imkânı mevcut.

Başka Kampanyalarda Mevcut

Kamu bankaları bunun yanı sıra, emekliler için farklı kampanyalar düzenliyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasına getiren kişilere 750 TL ye kadar emekli promosyonu veriyor. Alacağınız emekli promosyonun tutarı emekli maaşına göre şekilleniyor. 1500 TL ile 2500 TL arasındaki maaşlara 625 TL promosyon verilirken, 2500 TL üzeri maaşlara ise 750 TL promosyon verilmekte. Verilen promosyonları alabilmeniz için banka ile 3 yıllık sözleşme yapmanız gerekir. Kamu bankaları emekli promosyonu verebilmek için kişilerin kendi bankalarına 3 yıllık banka değiştirmeme sözü vermelerini şart koşuyor.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları da emekli olan kişilere nakit avans imkânları tanıyor. Emekli maaşlarını kamu bankalarından alan kişiler mobil uygulama ile giriş yaparak kendi maaşları üzerinden 15 bin TL ye kadar nakit avans için veya kredili mevduat hesabı için başvuru yapabilir.

Emekli olanların, emekli maaşları üzerinden verilmesi düşünülen 15 bin TL nakit avansları kullanmak isteyen kişiler, bu limitleri kullanarak istedikleri zaman harcama yapabilirler. Kamu bankaları bunun yanı sıra emekli maaşların kendi bankalarına taşımaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyası uyguluyor.

Emekli maaşını kamu bankalarına taşıyan ve 3 yıl için söz veren emeklilere almış oldukları maaşlarının yanı sıra herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan 250 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi alabilme imkânı sunuyor.