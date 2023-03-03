Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! Yıllık Enflasyon Yüzde 55,18 Oldu

2023 yılı şubat ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve bir süredir merak edilen konu hakkında yanıtlar elde edildi. Şubat ayında yıllık enflasyonun TÜİK rakamlarına göre %3,15 olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun yanı sıra yıllık enflasyon olarak da %55.18'e gerilediği belirtildi. Şubat ayında enflasyon yüzdesi ENAG'a göre yüzde 7.21 artış gösterdi. Diğer taraftan yıllık enflasyonun da yüzde 126.91 olduğu görüldü.

Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu haber ile gündemde yer aldı. 2023 senesi şubat ayında TÜFE’deki değişim yüzde 3,15 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerini açıklayan ekonomistlerin ve akademisyenlerin bağımsız biçimde oluşturduğu enflasyon araştırma grubu da önemli bilgiler paylaştı. Yıllık enflasyonun yüzde 126.91 olduğu belirtilirken şubat ayında enflasyonun yüzde 7.21 artış gösterdiği bilgisine de ulaşıldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre şubatta en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile ayakkabı ve giyim olarak adından söz ettirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre buna karşılık olarak lokanta ve oteller ise artışın en yüksek olduğu ana grup olarak yüzde 74,34 ile gerçekleşti.

Bir önceki aya göre 2023 yılı şubat ayında ana harcama grupları itibariyle en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile ayakkabı ve giyim olarak belirtildi. 2023 senesi Şubat ayında buna karşılık olarak bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise alkolsüz içecekler ve gıda grubu oldu ve yüzde 7,36 oranında gerçekleşti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı şubat ayında 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşti ve üç temel başlığın endeksinde değişim olmadığı görüldü. Bununla birlikte 117 temel başlığın endeksinde de artış gerçekleşmesi ekonomi gündeminde yer alan bir durum oldu.