Son Dakika Flaş Haber: Banka Kartınıza 22.000 TL Nakit Ödeme Yapılacak! 3 Banka Birleşti

3 banka tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, uygun faizlerle kredi ödemelerine 22000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak alabilecek. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinize hemen gerçekleştirebileceğiniz bankalar yayınlandı. Verilecek olan bankalar üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabileceklerdir.

Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde ödemelerini gerçekleştirmeleri halinde 22000 TL 36 ay vadeli ödeme alabilir ve bankadan hemen kredi kullanabilir.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda kredi başvurunuzu hemen Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucu veriler ile onaylanan kredi nekadar olduğu hakkında bilgiler sizlere söylendikten sonra kullandırılmaktadır. Sms ile de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına göndermeniz halinde kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi onayı almaları halinde hemen aynı gün içinde hesaba yatırılabilir.

Yapı kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilmektedir. Banka hesabınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması sizlere 7 24 kredi imkanı sağlamaktadır.