COVID, Duterte'nin Yerine Filipinler Devlet Başkanı Olma Yarışını Evcilleştiriyor

Bir grup genç, selfie çekmek için hazır olan telefon kameralarını kaldırarak etrafında toplanmaya başlarken, başkan yardımcısı Leni Robredo dikkatlice hareket etti. Başkan adayı, personelinin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle artan kalabalığa mesafelerini korumalarını defalarca hatırlatması nedeniyle maske takan hayranlarını zorunlu kıldı.

Diğer destekçiler, Robredo'nun resminin yer aldığı el yapımı posterler ve gül rengi pankartlar sallayarak, onun adını hep birlikte haykırdı. Sesleri, Filipinler'in en yüksek rütbeli kadın yetkilisini karşılarken yerli kostümle sallanan ve dönen bir dans topluluğu için çalan canlı müzikle boğuldu.

Tipik bir seçim yılında, adaylar 7.107 adadaki etkinliklerde seçmenlere kur yaptığında, Robredo'nun Mardi Gras tarzı resepsiyonu uysal olarak kabul edilirdi. Ancak toplumun kilitlenmesi ve kitlesel toplantılara yönelik katı sınırların yeni normal olduğu bir salgın sırasında, organizatörler katılımın beklentilerini aştığını söylüyor.

Kampanya sezonu Salı günü resmen başlarken, Robredo ve diğer adaylar COVID-19'un tepetaklak ettiği bir seçim ortamına uyum sağlamak zorunda kaldılar.

1986 Halk Gücü protestoları ve demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana, her altı yılda bir başkan ve başkan yardımcısı seçimleri yapıldı ve Filipinliler ayrıca üç ay süren sirk benzeri bir siyasi sıkışıklıkta 12 senatör, 300'den fazla Meclis üyesi ve valilerden belediye meclisi üyelerine kadar yaklaşık 18.000 yerel pozisyon için oy kullandı.

Anketlerde takip eden Robredo, destekçilerini kamçılamak ve başkan yardımcısı seçildiği 2016'da olduğu gibi 9 Mayıs'ta da geriden gelen bir zafer daha elde etmek istiyor.

Ona karşı duran - ve şu anda Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yerini alacak en popüler aday - 1986 protestoları ile acımasız yönetimi sona eren eski diktatör Ferdinand Marcos Sr'nin oğlu ve adaşı Ferdinand Marcos Jr.

duterte yönetimindeki altı yıllık güçlü yönetimden sonra, ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olmaktan men edildikten sonra, bahisler daha yüksek olamazdı.

Merkezi Manila'da bulunan teknoloji odaklı anket ve veri analitiği firması WR Numero'nun başkanı Robin Michael Garcia, Marcos Jr'ın lakabını kullanarak, "Bongbong Marcos kazanırsa, Duterte'nin zaferinin sadece Marcos sonrası siyasi tarihte bir blip olmadığını doğruluyor." dedi.

Garcia El Cezire'ye verdiği demeçte, "Duterte'nin zaten otoriter eğilimleri olduğunu biliyoruz ve Bongbong'un siyasi yönetimde Duterte'den daha iyi olacağını sanmıyorum." dedi.

Ülkede yaklaşık 65,74 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Bir cumhurbaşkanı adayının kazanmak için sadece çoğulculuğa ihtiyacı vardır - diğer adaylardan daha fazla oy almak .

'Yüksek ekonomik kazık'

Ateneo de Zamboanga Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan Hezekiah Concepcion, El Cezire'ye verdiği demeçte, koronavirüsün yarattığı bir ekonomiyle "ilçenin geleceğinin tehlikede olduğunu" söyledi.

Başbakan, "Yeni cumhurbaşkanı, uzmanlara göre ülkemize yaklaşık 40 trilyon pesoya (776,6 milyar dolar) mal olan salgınla sarsılan ekonominin toparlanmasında öncülük edebilmelidir." dedi.