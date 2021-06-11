Stadio Olimpico Nerede ve Kimin Stadı?

Türkiye İtalya maçına ev sahipliği yapacak olan Stadio Olimpico, kimin stadı? Stadio Olimpico Kaç Kapasiteli? Stadio Olimpico Nerede? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Stadio Olimpico, İtalya'nın Roma kentinde bulunan ve İtalya'nın en eski stadlarından birisidir. Yapım yılı 1937 olan bu stadın ilk temeli, 1928 yılında atılmıştır. 11 Haziran 2021 tarihinde Türkiye İtalya maçına ev sahipliği yapacak olan Stadio Olimpico 70 bin kişilik kapasitesi olan bir stadyumdur.

Stadio Olimpico Nerede?

Stadio Olimpico nerede olduğu pek çok futbolsever tarafından biliniyor. Bu stadyum daha öncede dünya kupalarında ve organizasyonlarda hizmet vermiştir. Stadio Olimpico İtalya'da Roma kentindedir. İtalya'nın köklü takımlarından olan ROMA ve LAZİO'nun da ortak olarak kullandıkları stadyumlardan birisidir. UEFA tarafından 5 yıldızlı stadlar arasında gösterilmektedir.

Daha önce bu stadyumda, 1960 Yaz Olimpiyatları, 1987 Dünya Atletizim Şampiyonası, 1990 Yılında Fifa Dünya Kupası'nda da ev sahipliği yapılarak turnuvalar düzelenmiştir.

Stadio Olimpico Kimin Stadı?

Stadio Olimpico stadı, Roma ve Lazio takımlarının maç yaptığı ve bu iki takımında ortak kullandığı bir stadyum olarak biliniyor. Stad 11 Haziran tarihinde Euro 2020 açılış maçında, Türkiye ile İtalya arasında müsabakaya da ev sahipliği yapacak. Pandemi sebebiyle 70 bin kişilik stada aralarda 3 boş koltuk olacak şekilde, taraftar alınacak. Sosyal mesafeye uyan, Aşı olan ve daha önce korona geçiren, iyileşen kişiler Stadio Olimpico stadındaki açılış maçını izleyecek. Yaklaşık 17 bin seyircinin maçı stadyumda izlemesi bekleniyor.