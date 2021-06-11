Sergen Yalçın kovuldu mu? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk iddiası!

Sergen Yalçın kovuldu mu? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Sergen Yalçın ayrıldı mı?

Beşiktaş'ta 30 haziran tarihine kadar sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı iddia edildi. Beşiktaş başkanı ve başkan yardımcısı Sergen Yalçın yerine Okan Buruk'la her konuda anlaştığı ve Okan Buruk'un 2021 2022 sezonunda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı öğrenildi.

Okan Buruk Beşiktaş'ta iddiası!

Siyah beyazlı ekipte Erdal Torunoğulları sabah saatlerinde Okan Buruk ile görüştüğü ve her konuda anlaştığı iddia edildi. Okan Buruk ile başkan Ahmet Nur Çebi bilgisi dahilinde görüşen Torunoğulları Buruk ile anlaştığı iddia edildi.

Sergen duydu: Bu yönetim varsa ben yokum

Sergen Yalçın daha önce 2 kez daha Başkan Ahmet Nur Çebi dahilinde böyle hareketlerin olduğunu ve her türlü anlaşırız sözüne rağmen henüz Sergen Yalçın ve Başkan'ın anlaşmadığı düşünerek "Bu yönetim galiba beni istemiyor onlar varsa ben olmam" gibi sözleri yakın çevresine söylediği öğrenildi.

Siyah beyazlı ekipte yeni sezonda Sergen Yalçın yerine Okan Buruk olacağı ciddi bir şekilde konuşuluyor.

Erdal Torunoğulları jet yalanlama!

Erdal Torunoğulları haberden 2 dakika sonra yaptığı açıklama da "Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir." açıklaması yaptı.