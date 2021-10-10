SSK ve SGK şartlarını sağlayan herkese 9250 TL ödeme yapılıyor! SGK aracılığı ile vatandaşlara tek seferde 9250 TL tutarında destek sağlanmaya devam ediyor. Mevcut şartlar sağlamakta olan tüm vatandaşlara anında ödeme gerçekleştiriliyor.

SGK aracılığı ile tek seferde 9250 TL tutarında olmak üzere vatandaşlara destek sağlanıyor. Şartların yerine getirilmesi halinde hemen ödemeler gerçekleştiriliyor. Başvurular destek ödemeleri için devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmeye devam edilen destekler arasında çeyiz parası, iş görmezlik, cenaze yardımları, yolluk ödemeleri ve bakım aylıkları yer almaktadır. Bununla birlikte süt bakım parası ve doğum parası gibi farklı desteklerde her ay düzenli bir şekilde vatandaşlara yapılıyor.

Ödemelerden faydalanabilecek olanlara her ay düzenli bir şekilde hesaplarına destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Birden fazla vatandaş ise bu gerçekleşen destek ödemeleri hakkında fikir sahibi değildir. Aynı zamanda hesaplara tanınan ödemeler kimi zaman unutula biliyor. Ancak unutulan paralar daha sonraki süreçte talep etme hakkı tamamen ortadan kalkmaktadır. Yeni doğan çalışan, yaşlı, bakıma muhtaç ve çalışma gerçekleştiremeyen birçok vatandaş ödemeler gerçekleştiriyor. Bu durum karşısında vatandaşların birden fazlası ödemeden faydalanabiliyor. Sosyal güvenlik kurumunun vermiş olduğu ödemelere başvuru yapan herkes faydalanabiliyor.

Destek ödemeleri nereden oluşur?

Devlet destekli ve SGK tarafından verilmekte olan başvuruları gerekli şartların sağlanması halinde rahatlıkla başvurularak fayda sağlanabiliyor. Söz konusu desteklerse eğitim, iş görmezlik, yol yardımı, doğum parası, süt parası ve cenaze yardımıdır. Bu tür ödeme yöntemlerinden birçok vatandaş faydalanabilmektedir. Ödemeler konusunda bazen vatandaşların unutmasından dolayı sorgulamalarını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

SGK Doğum Parası

Gerçekleştirilen ödemelerden en fazla unutulan ödeme türü doğum parası olarak görülüyor. Sigortalı bir şekilde çalışma hayatına devam eden her anne doğum parası alabilmektedir. Doğumun yapılmasının ardından anne veya baba süt parası olarak yardımda alabilmektedir.

Asgari ücretli bir şekilde çalışma hayatına devam eden vatandaşlara özel çocuğu dünyaya geldiği andan itibaren bir çocuk için 180 TL ödeme yapılmaktadır. Doğum yardımı adı altında 300 TL, iş göremezlik ödemesi adı altında 6.367 TL ödeme gerçekleştirilmektedir. Yarı çalışma tutarı olarak ise 1.182 TL ödeme yapılmaktadır. Yani toplamda bir vatandaş bu ödemeler karşılığında 9.000 TL tutarında bir hakka sahip olabilmektedir.