Garanti Bankası'ndan 20.000 TL’ye Kadar Hoş geldin Kredisi Başlıyor, İlk Kez Kredi Alacaklar İçin Ayrı Kredi Kampanyası

Her geçen gün bankaların müşteri kazanmak için yaptığı kampanyalar, müşterilerin yüzünü güldürüyor. Garanti Bankası son zamanların en bomba kampanyasını açıkladı. Yaptığı kampanya ile yeni müşterilerine 36 ay vade imkanı ile 20.000 TL hoş geldin kredisi veriyor. Sizde bu kampanyaya başvuru yaparak anında onay alın! Detaylar haberimizin devamında…

Neredeyse bütün bankalarda hoş geldin faizi yer almaktadır. Garanti bankası ise bu kampanyayı özelleştirerek yeni kullanıcılarına yönelik hoş geldin kredisi vermekte. 20.000 TL hoş geldin kredisi kampanyasına başvurarak anında onay alabilirsiniz. Ödemeyi de isteğinize bağlı olarak 36 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak ilk 3 ay erteleme fırsatından da faydalanabilirsiniz. Daha önce bu bankadan kredi kullananlar bu kampanyadan faydalanamayacaktır. Sizde Garanti Bankasından ilk kez kredi başvurusu yapacaksanız bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Anında onay ile hemen hesabınızda. Hoş geldin kredisini 36 ay taksitlendirerek 1.86 faiz oranıyla aylık 611 TL ödeme planına sahip olabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile Garanti Bankasından kredi kampanyalarından faydalanmak için en yakın Garanti Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.

Garanti Bankası Hoş Geldin Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu kampanyadan yararlanmak için kefil ve tapu gibi şartlar aranmamaktadır. Yalnızca TC kimlik kartınızı yanınıza alarak en yakın Garanti Bankası şubesine gitmeniz yeterli olacaktır. Burada adınıza bir vadesiz hesap tanımlanır ve hoş geldin kredisi başvurusu yapılır. Saniyeler içerisinde başvuru sonucu değerlendirilerek cevap gelir. Onaylanması halinde kredi için gerekli belgeler tamamlanır ve imzalanır. Sonrasında 20.000 TL adınıza tanımlanan vadesiz hesabınıza aktarılır.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

Her bankada olduğu gibi Garanti Bankasıda kredi verirken müşteriden bazı şart ve koşullar sunmaktadır. 90 günden fazla sigortanız olması, ihtiyaç kredisi almanızı epey kolaylaştıracaktır. Kredi notunuz çok düşük olması durumunda kredi almanız zorlaşabilir. Kredi notunuz düşük olması halinde limiti düşük kredilere başvurabilirsiniz. Emekli kişiler ise kredi başvurusundan onay alamaması halinde emekli maaşını, Garanti Bankasına taşıyarak kredi başvuru sonucunun onaylanma olasılığını arttırabilir. Onaylanmasının yanı sıra kredi limitini arttırabilir ve faiz oranlarını düşürebilir. Emeklilere yönelik yapılan birçok kampanyalardan da faydalanabilirsiniz.