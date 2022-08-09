SSK ve Bağkur Emeklilerine Duyuru Yapıldı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ve Garanti Bankası Akbank Ödeme Verecek

Ssk üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte Bağ Kur ve memur emeklilerine, bankalar üzerinden müjdeli haber verildi. Başvurularını gerçekleştirerek, emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli maaşını alan vatandaşlar, hızlı birşekilde işlem yapılarak nakit onay verilmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde emekli promosyon almak için maaş taşımasını yapabiliyorsunuz. Ülkemizde yaşayan tüm emekliler için yapılacak olan bu kampanyalarda, Garanti Bankası, 5000 TL'ye kadar emekli promosyon imkanı sağlarken, Akbank, bu parayı 7500 TL'ye kadar çıkardı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hep nakit başvurularımızı yapmak için bankadan emekli maaş almanız durumunda, işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

BAŞVURU YAPARAK ALINACAK!

Ziraat Bankası Garanti Bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank üzerinden mi emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, maaşlarına bu bankalara taşımaları durumunda 3 sene boyunca aynı bankadan maaş almayı, söz vermesi gerekiyor. 3 sene boyunca aynı banka üzerinden maaş almanız durumunda ise sizlere ilk belirtilen promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Başvurunuzu banka şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

BANKA ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Garanti Bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bankaların, sizler için vermiş olduğu promosyonlardan faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapacak olan kişilere 750 TL kadar emekli promosyonu verirken, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden ise 5000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyorsunuz. Garanti Bankası gibi 5 bin TL kadar emekli promosyonu verecek olan vatandaşlara ayrıca, İş Bankası ve TEB Bankası gibi bankalardan da başvurularını gerçekleştirerek, 5000 TL ödeme alabilmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, ödeme almak isteyen kişilere ayrıca banka hızlı bir şekilde şartları uygun olması durumunda kredi imkanı da sağlayacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte hızlı bir şekilde bankalardan emekli promosyonu alma imkanı sizlere sunuluyor.