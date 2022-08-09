Bakan Gerekli Açıklamayı Yaptı! Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplara Yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Açıklamayı Yaptı. İşsizlik ödeneği alan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların hesaplarına kısa sürede yatırılacak.

Bakan yapmış olduğu açıklama ile ay içerisinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların hesaplarına tutarlar yatırılacak ifadesini kullandı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, iban bilgisi mevcut olmayan ya da eksik veya hatalı olan vatandaşların ise PTT üzerinden ödeme alabileceğini belirtti. Kısa çalışma ödenekleri vatandaşların hesaplarına kısa sürede yatırılacak bilgisini verdi.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimleri Kapsıyor?

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik sorunlar nedeni ile olumsuz durumları önlemek adına hayata geçirilen bir uygulama olarak bilinir. Ekonomik ve sektörel bazda ortaya çıkan kriz yada zorlayıcı nedenlerden dolayı işyerlerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya devamlılık şartı aramadan işyerinin faaliyetinin kısmen durdurulması durumlarında çalışanlara ödenen bir uygulamadır. İşyerinde çalışmaları durdurma en fazla 3 ay olarak uygulanır. Bu süre içerisinde sigortalı olan vatandaşlara çalışmadıkları dönemlerde gelir desteği adı altında ödemem yapılır.

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir. Sigortalı olarak her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlara, çalışmadıkları günler için hesaplama yapılarak “işsizlik sigortası fonu” dan karşılanmak üzere çalışanlara ödeme yapılır. Çalışılmayan günlerde ödenecek olan ücret tutarı, çalışan kişinin primine esas kazancın %60 oranında gerçekleşir.

Hangi Koşullarda Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanır?

İşveren, ortaya çıkan genel bazlı veya bölgesel bazdaki kriz durumlarında, işyerinde çalışma süresini azalttığı veya tamamen durdurduğu zamanlarda İŞKUR’a başvuruda bulunur. Başvurunun ardından iş müfettişleri işleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur. Yapılan değerlendire sonucu uygun olması halinde duruma onay verir.

İşyerine, faaliyetleri durdurma konusunda onay verilmesi halinde, işyerindeki haftalık olarak çalışılan saatlerde üçte birlik oranında azalma veya devamlılık şartı aranmaksızın işyerindeki faaliyetler tamamen veya kısmen durdurulur. Durdurma dört hafta süre ile sınırlıdır.