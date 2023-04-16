SSK Emeklilerinin Beklediği Zam Yapıldı Ama Yatmadı!

Mağdur SSK emeklilerinin yıllardır beklediği zam sonunda yapıldı. Fakat zam, birçok emekli tarafından beklendiği gibi yüksek değil. Ayrıca, zamın geç yapılmış olması nedeniyle emeklilere ödenmesi gereken eksik maaşların da ödenmesi gerekiyor.

Emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen maaşları ile yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat birçok emekli, geçtiğimiz yıllarda yapılan maaş artışlarının kendilerine yansıtılmadığını, hatta eksik maaş aldıklarını iddia ediyorlar. Bu nedenle, yıllardır SGK’ye başvurarak eksik maaşlarının ödenmesini talep ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ise, SSK emeklilerinin beklediği zam sonunda yapıldı. Fakat zam, emekliler tarafından beklenen yüksek oranlarda değil. SSK emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 6.85 olarak belirlendi. Bu zam, SSK emeklilerinin maaşlarını artırdı fakat beklentilerin altında kaldı.

SGK, yıllardır beklenen zamı yapmasına rağmen, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken adımları atmadı. Bu nedenle, bazı emeklilerin haklarının ödenmemesi nedeniyle mağdur oldukları belirtiliyor.

Ödenmesi gereken eksik maaşlar, emeklilerin hakları arasında yer alıyor. SGK’nın, emeklilere yıllardır ödenmesi gereken bu hakları ödememesi, emeklilerin hayatını zorlaştırıyor. Eksik maaşlarının ödenmesini bekleyen SSK emeklileri, haklarının ödenmesi için yıllardır mücadele veriyorlar.

SGK, emeklilere yapılan zamın yanı sıra, eksik maaşların ödenmesi için de adım atmalıdır. Emeklilerin hakları, zamanında ödenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Aksi takdirde, emeklilerin yaşam standartları düşecek ve haklarının gasp edildiği hissine kapılacaklar.

Sonuç olarak, SSK emeklilerinin yıllardır beklediği zam sonunda yapıldı fakat beklenen oranda değil. Ayrıca, SGK’nın emeklilere ödenmesi gereken eksik maaşları da ödemesi gerekiyor. Emeklilerin haklarının ödenmesi için gerekli adımların atılması, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için önemlidir.