TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisini paylaştı. Temmuz ayı enflasyon oranı %9.49 oranında gerçekleşti. Geride 5 aylık enflasyon verisi ne kadar olacak? sorusu bilinmezliğini korurken oluşabilecek zam oranlarına yönelik yapılan tahminlerle Ocak ayı emekli maaşı hesabı yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine ilgilendiren gelişme yakından takip ediliyor. Emeklilerin enflasyon zammı sonrası net alacağı maaş farkı 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamı 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da paylaşılacak. Emekli maaşına yönelik oluşacak tablo ikinci 6 aylık dönem için yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. TÜFE endeksi Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oranında artış yaşadı.

MB PİYASA KATILIMCILARI ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI!

Merkez Bankası'nın Ağustos ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini %59.46 oranında çıktı. Yapılan bu tahminde doğrultusunda yılın ikinci yarısında belirlenecek enflasyon oranı için %33,13 olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Emeklilerin zam oranı da bu durumdan etkilenerek %33,13 artışla beraber ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak veriler doğrultusunda paylaşılan enflasyon rakamları ile belirlenecek yeni zamlara ek iyileştirme de uygulanacak. Ekim ayı ile birlikte meclisin açılması ile tamamlanacak düzenleme yasalaşarak emekliye sunulacak. Bu süreçte seyyanen artış beklentisi güncelliğini korumaya devam ediyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketinde dikkat çektiği o maaş farkı sonrası emekliler 6 aylık enflasyon tahminine göre ne kadar ödeme alacak? sorusu sonunda yanıt buldu. Tahminlere göre 7.500 TL maaş alan bir emekli 6 aylık enflasyon eklendikten sonra 9.984,75 TL ödeme alacak.

Mevcut maaşı 8.000 TL olan bir emekli zam sonrası 10.651,40 TL ödeme alacak.