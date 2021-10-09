SSK Bağkur ve Memur Olanlara Özel 6 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi, EYT Bekleyenleri Umutlandıran Sistem

SSK Bağkur ve Memur Olanlara Özel 6 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! İş yaşantısına sigortalı şekilde devam eden vatandaşlar arasında ne zaman emekli olacağı konusunda bir merak devam ederken, çalışma hayatının içerisinde ise emekli olma hayalleri kurmaktadır. Her vatandaş bundan dolayı biran önce emekli olabilmek için ise kendince planlamalar gerçekleştiriyor.

Yeni bir açıklama sonrasında 6 yıl erken emekli olmanız mümkün hale geliyor. SGK, Bağkur ya da memurun kim olduğuna bakılmaksızın, birçok vatandaşın faydalanmasına imkan sunulacaktır.

Erken emeklilik için fırsatlardan faydalanmayı düşünen vatandaşların yapması gereken tek şey ise başvurularını yerine getirmesidir.

Böylelikle 6 yıl daha erken emekli olabilme şansını elde edebileceksiniz. Söz konusu haklardan faydalanabilmek için ise vatandaşlardan belirli başlı kriterler talep edilmektedir. Çoğunluğu anne olan kadınlar süreçten direkt olarak fayda sağlayabilecektir. Aynı zamanda evlat edinmiş olan kadınlarda süreçten faydalanabilecektir.

Erken emeklilik imkanlarından yalnızca kadınlar değil, askerlik borçlanmasını gerçekleştiren erkeklerde yararlanabilecektir. Çocuk doğumundan sonra çalışma hayatına anne devam etmiş olsa da prim kazanarak analık borcu ile birlikte emekli olmaya hak kazanabilecektir. Annelerin ise yaşanan bu durum sonrasında belirli başlı şartları sağlamalıdır.

Söz konusu koşullar ise; doğumdan önce annelerin sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başlamış olmaları, doğum sırasında da çalışma hayatının sürdürülmesi, bebeğin canlı bir şekilde doğumu ve yaşama şartı ve gerçekleştirilecek analık borcu ile beraber 6 yıl bir süre gibi önce erken emekli olmaya hak kazanabilecektir. Çocuk başına 2 yıl, 3 çocuk için ise borç para almaya hak kazanabilecektir.

Askerlik Borcuyla Erken Emeklilik

Askerlik borcunu ödeyen erkekler ise 1-2 yıl daha erken emekli olabilme şansını yakalayacak. Söz konusu süreç içerisinde erkeklerin askerlik borcuna başvurabilmesi için askerlik görevi öncesinde sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmaya başlamış olması gerekiyor. Askere gidiş sonrasında işverenlerce prim ödemesi yapılmamalı ve tekrar asker dönüşünde sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başlanmalıdır. Söz konusu şartları sağlamış olan vatandaşlar SGK resmi kanalları ile başvurularını yerine getirip hemen emekli olabilme imkanını yakalayabilecektir. Sizlerde şartları sağladığınıza inanıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek erken emekli olma hakkınızı kullanabilirsiniz.