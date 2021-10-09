Son Dakika: Vakıfbank Tarafından Yeni Karar Resmen Duyuruldu

Vakıfbank Tarafından Yeni Karar Resmen Duyuruldu: Yüzbinlerce müşteriyi yakından ilgilendirecek olan kampanyada Vakıfbank tarafından harekete geçilerek resmen duyurusu gerçekleştirildi. Haftanın 7 günü mesai saati fark etmeksizin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Toplu ödeme sistemini ile fonların anlık sürekli transferi uygulaması ile birlikte entegre gerçekleştirip şirketler haftanın dilenen her gününde toplu ödemeleri hızlı ve kolay şekilde yapılabilmesine Vakıfbank tarafından imkan sunacak. Vakıfbank gerçekleştirdiği duyuru ile birlikte banka tarafından gerçekleştirilen TÖS ve FAST entegrasyonuna faydalanmış olan şirketler dağılmış yapıda bulunan kaynaklarını tek bir merkezde toplanması ile farklı banka müşterileri için haftanın 7 günü 24 saat fon transferi gerçekleştirebiliyor.

Yer alan açıklamaya göre Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, değişkenlik gösteren sektörlerin nakit yönetimdeki ihtiyaçları baz alınarak sunacak çözümler geliştirme yaklaşımlarını yeni bir göstergesi adı altında TÖS ve FAST entegrasyonunu an itibariyle hayata geçirdikleri konusunda dikkat çekti.

Söz konusu entegrasyon ile birlikte şirketlere herhangi bir şekilde ek geliştirme yapılmaksızın toplum ödemelerin istenen zaman diliminde imkan tanınarak gerekli hizmetin sunulduğu belirtildi. Üyelik sistemi ile çalışmalarını gerçekleştiren, hafta sonu ve mesai saatleri dışında üye hesaplarından anlık şekilde para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmekte olan firmalar için önemli bir çözümün geliştirildiğine dikkat çekerek, müşterilerin haftanın 7 günü 24 saat istediği zaman para transferlerinde ihtiyaçlarını banka hesaplarını kullanarak tek merkez üzerinden yönetme avantajından fayda sağlayabilecek olduğunu belirtti. Böylelikle nakit akışları daha hızlı ve kolay şekilde pratik yoldan yönetileceğinin önemine vurgu yaptı.

Kimler Promosyon Ödemesinden Faydalanabilir?

Hali hazırda emekli maaşı alan ve maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşların 3 yıl taahhütte bulunması halinde promosyon ödemesi almaya hak kazanabilmektedir. Aynı şekilde farklı bir bankadan emekli maaş ödemesi alınıyor ise de yine promosyon alabilirsiniz. Ancak öncelikle Vakıfbank’a emekli maaşınızı taşıma işlemini gerçekleştirmelisiniz. Önceki maaş aldığınız banka üzerinden promosyon almış durumdaysanız ve üzerinden 3 yıl geçmemesi halinde tekrar bu ödeme sizlerden talep edilecektir. Bundan dolayı 3 yıl içerisinde sadece bir banka üzerinden promosyon almaya hak kazanabilirsiniz.