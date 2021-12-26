Tüm emeklilere müjdeli bir son dakika haberi geldi. SSK, BAĞ-KUR ve de Emekli Sandığı fark etmeksizin emekli kişilerin hesabına 4.100 TL yatırılacak.

Emekliler, dul ve de yetim maaşı alan kişiler, zam oranlarının açıklandığı bugünlerde zam haberlerini çok yakından takip etmektedir. Bu konu hakkında zam oranları ile ilgili olarak müjdeli bir haber açıklandı. SSK, BAĞ-KUR veya emekli sandığı fark etmeksizin tüm emekli kişilerin hesabına da 4.100 TL ödeme yatırılıyor. Aynı zamanda söz konusu bu ödemelerden emekli yakını olan hak sahibi dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilmektedir.

Milyonlarca emekli, yılbaşında yapılması planlanan emekli zammını beklemektedir. Bu konuda ise enflasyon rakamları beklenmektedir. Her ay güncel olarak açıklanan enflasyon oranları, hakkında 3 aylık bir gösterge ortaya çıkmıştır. Temmuz, Ağustos ve de Eylül ayları, emekli vatandaşların maaş zammı için son noktada belirleyici bir durumda olsa da asıl beklenen rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının hesaplanması ve sunulması sonucunda netliğe kavuşacaktır. Ancak milyonlarca emekli vatandaşın beklediği güzel ve müjdeli son dakika olarak gelmiştir. Son dakika haberlerine göre de emekliye verilecek olan zam oranı belli olmuştur.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

SSK, Bağ-Kur ve de emekli sandığı emeklisi olan milyonlarca vatandaşın 2022 yılı için yapılacak olan maaş zamları merakla beklenmektedir. Bunun için de enflasyon rakamları beklenmektedir. Enflasyon oranları, yalnızca emekli vatandaşlar tarafından değil Toplu sözleşme görüşmeleri esnasında da maaş zammını merak eden memur emeklileri için de önem taşımaktadır.

SON 3 AYLIK ORANLAR BEKLENİYOR

Bildiği gibi yılın ikinci yarısı için yani ikinci altı ay döneminde sunulacak olan enflasyon rakamları ve oranları, emekli maaşlarını belirlemede etkili olacaktır. Şimdiye kadar yılın ikinci yarısında geçerli olmak üzere 3 aylık rakamlar belli oldu; enflasyon oranı yüzde 4.23 çıktı. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklisine verilmek üzere yüzde 4.23 zam olarak yorumlanmaktadır. Ancak açıklanacak olan kesin rakamlar, son 3 ay için hesaplanarak açıklanacaktır. Bu konuda ise Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketi önemlidir ve bu anket sonuçları da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır. Anket sonuçları, beklenen zam oranı %7 rakamının üzerinde gerçekleşmiştir.