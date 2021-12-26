Yeni Yılda Verilecek Yardım Parasına Zam Geldi, Ödemeler Güncellendi, İhtiyacı Olanlar İçin Yeni Haberler Var!

Yeni yıl gelirken, devletten yardım ve destek almak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yaşlı, genç ya da hasta ve engelli ile işsiz olan herkese yılbaşında destek ve yardım parası yatırılacak.

Yeni yıl için yapılacak olan devlet yardımları açıklandı! Yılbaşında ihtiyacı olan herkese 1100 TL’lik yardım ve destek parası yatırılacak. 2021 yılı herkes için ekonomik anlamda zorlayıcı geçmiştir. Koronavirüs salgını ile beraber artan enflasyon ve de döviz kurları, insanların borçlarının artmasına ve var olan borçlarını ödemelerinde zorluk çekmelerine neden olmuştur. 2022 yılı ise bu açıdan zorlu günlerin yaşanmaması için beklentiler artmaktadır. Ancak mevcut ekonomik durum ve ödemeler dengesi, her geçen gün daha da zorluk yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlar açısından, devlet yardımı ve destek paraları giderek önemli hale gelmektedir. Devletten yardım ve destek bekleyenler için yılbaşı öncesinde müjdeli haberler gelmeye başladı. Yılbaşı’nda ihtiyacı olan herkese devlet desteği sunulacaktır.

Pandemi süreci, 2020 ve de 2021 yılında bütün ülkelerde hem sağlık hem de iktisadi olarak olumsuz şekilde etki yarattı. Vatandaşlar hem pandemi hem de diğer ekonomik şartlardan kaynaklı sorunların meydana getirdiği sıkıntılar nedeniyle 2022 yılını merakla beklemeye başlamıştır. Ekonomik anlamdan sorun yaşayan kişiler, sosyal açıdan da birçok sorun yaşamıştır. Bu durumda vatandaşlara sunulacak olan devlet destek ve yardımları da büyük bir merakla beklenmektedir. Engelli bireyler başta olmak üzere, hasta kişiler ile yaşlı, dul ve de yetim, yardıma ihtiyaç duyan herkes ilgili bakanlık başvurusu yapması durumunda devlet desteklerini alabilmektedir. 2022 yılında da devlet tarafından verilecek olan ödemeler devam edecektir.

Yaşlı Kişilere Maaş Ödemesi

65 yaş aylığı veya yaşlılık maaşı olarak bilinmekte olan ödemeler, 2022 yılında da ara vermeden devam edecek. Herhangi bir maaşı ya da geliri olmayan, 65 yaş üstündeki herkes bu ödemelerden faydalanabilmektedir. Yaşlılık maaşları ise 2022 yılının Ocak ayı itibari ile ödenmeye başlayacaktır.

Evde Bakım Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile evde bakımı yapılan kişilerin ailelerine evde bakım maaş desteği verilmektedir. 2021’de 1.797 TL olarak ödenen bu para yeni yılda zamlı olarak ödenecektir.