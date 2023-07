Çeşitli sorunlar sosyal medya paylaşımının ihtiyaç haline gelmesi ile beraber baş göstermektedir. Sosyal medyada ödüllendirilmiş duygusu bağımlılık yaratabilir ve insanlar bir süre sonra kitle uygulamaları kullanmadan zorlanabilir. Sosyal medya paylaşımları günümüz problemleri arasında en belirgin noktada yer almaktadır ve uzmanlar bu konuda hemfikirdir. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların bir süre sonra bir ihtiyaç halini alması sebebiyle bazı olumsuz durumlar yaşanabilmektedir.

Uzmanlar tarafından bu konu ile ilgili olarak tavsiye edilen durum sosyal medyada çevrimiçi paylaşımlar yapıldığı sırada sürekli bizi paylaşım yapmaya yönelten hissin ve davranışın ne olduğunu tanımlamak olmalıdır. Bu şekilde kişiler bu bağımlılıklarını yönetebilir ve hayatlarında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlayabilir.

Sosyal medya paylaşımlarının bir ihtiyaç haline gelmesi sonrasında ortaya çıkan problemler hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Solin Çekin merak edilenleri yanıtladı ve sosyal medya bağımlılığına karşı neler yapılması gerektiği ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Uzman Klinik Psikolog sosyal medya platformlarında her an her bilginin paylaşılmasının psikolojik bir zeminin tetiklenmesine neden olduğunu belirtti ve neredeyse özel hayatımızın kalmadığını söyledi. Sosyal medya kullanımının 2021 verileri ile beraber dünya nüfusunun neredeyse yarısını kapsadığının bilindiği yönde bilgiler paylaşıldı. İlgili platformlara karşı pandemi dönemiyle beraber yoğun bir talebin oluşmaya başladığı da söylenildi.

Sosyal medya aracılığı ile telefona gerek kalmadan görsel sözlü ve yazılı olarak neredeyse tüm bilgi paylaşımları ve görüşmelerin yapılabildiği açıklandı. Bununla beraber sosyal medyanın toplumsal paylaşımlar genel kültür edinimi ve kültürel etkileşimler gibi bazı olumlu etkileri olsa da yürümeyen olumsuz kısımlara bakılmasında fayda olduğu açıklandı. Çekin, sosyal medya paylaşımı yaparken sizi bu davranışı yapmaya yönlendiren duygunun ne olduğunu anlamaya çalışmamızı önerdi.