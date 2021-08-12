Son Dakika: Ziraat Bankası ve 3 Banka Daha Kredi Kampanyası Başlattı, ATM, Online, İnternet Kredisi Veriyorlar

Son dakika ihtiyaç kredisi veren bankalar güncellendi. Bankaların son dakika kredi haberlerine göre ihtiyaç kredisi limitleri yükselmiştir. Sizlerde bir bankadan kredi alacaksanız bankanın şartlarına uygun olarak başvuru yapabilir ve bu bankaların ihtiyaç kredilerini kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi şartları şu şekildedir.

Ziraat Bankası Uygun Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde banka hızlı kredi kullandırmaktadır. Kredi kullanmanız için bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Sigorta sürenizin en az 6 ay olması veya emekli olmanız durumunda bu bankadan kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerde 6 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir. Başvuru sonrasında değerlendirmeye alınacak ve sonuç size söylenecektir.

QNB Finansbank Hızlı Kredi ve SMS Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sonucu sizlere söyleyecektir. TC kimlik numaranızı 5030’a göndererek veya banka internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank onaylanan kredileri banka şubesinden sadece kimlikle kullandıracaktır. Bu bankada hesabı olan kişiler, bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurularda onay alırsanız banka hemen sizin kredinizi hesabınıza yatıracaktır.

QNB Finansbank gibi, kendi bankası üzerinden kurduğu enpara.com bankası da kredi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faizlerle işlem yapmaktadır. Bu bankada dijital banka olduğundan internet üzerinden başvuru kabul etmektedir.

Denizbank Hemen SMS Cebimde Kredi Kampanyası

Denizbank üzerinden hemen SMS atarak kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan kişiler anında 55.000 TL’ye kadar kredi onayı alabilirler. Denizbank SMS kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir. Kredim yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280’e gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve anında sonucu alacaksınız. Kredi alacak olan kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesi veya en yakın banka şubesinden de kredi kullanabilirler. Denizbank 55.000 TL kredi başvurusu yapan müşterilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi vermektedir.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu

Son Dakika haberi olarak kredi kampanyasını yayımlayan bankalardan birisi de Yapı Kredi Bankası olmuştur. Bu banka 100.000 TL’ye kadar şubelerden, 50.000 TL’ye kadar online olarak kredi kullandırmaktadır. Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, kredi başvurusu için ayrıca SMS ile de başvuru yapabiliyorsunuz. Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir yazarak anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu bilgileri 4411’e gönderin. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler en yakın banka şubesinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Banka uygun faiz oranları ve kredi kampanyaları ile birlikte sizlere hizmet vermektedir.