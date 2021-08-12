Şekerbank ve Anadolu Bank üzerinden 100.000 TL kredi verecek, Banka kredi şartları belli oldu

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız zaman ülkemizdeki bilindik bankalardan işlem yapmaya çalışırız. Aslında daha başka ve kredi veren birden fazla banka vardır. Şekerbank ve Anadolu Bank bu bankalardan sadece ikisidir. Bu iki bankadan da istediğiniz tüm kredi ihtiyaçlarına göre krediler kullanabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veren bu bankalar, ayrıca konut ve taşıt kredilerinde de sizlere yardımcı olmaktadır. Üstelik bu bankalardan borç kapatma veya diğer adıyla borç transfer kredileri de alınmaktadır. Sizde ihtiyacınıza göre kredi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda bu iki bankadan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmak için 18 yaşından büyük ve TC vatandaşı olmanız gerekmektedir. Kredi alacak olan kişiler, kredi notu 1100 ve üzerinde olması ve sicilinde sıkıntı olmaması gerekiyor. Eğer bankalardaki borçlarınız yüzünden icralık bir durumunuz varsa maalesef kredi kullanamazsınız. Kredi başvurusu yaptığınızda bu sicil incelemesi bankalar tarafından yapılacak ve ona göre onay verilecektir. Şimdi sizlere nasıl kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Şekerbank 100.000 TL Kredi Başvurusu

Şekerbank, kamu destekli bir bankadır. Ülkemizde ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin nadir olarak tercih ettiği bu banka, maaş müşterilerine kredi notu düşük olsa bile kredi vermektedir. Örneğin emekli oldunuz ve emekli maaşınızı Şekerbank’a taşıdınız. Banka sizin kredi siciliniz kötü olsa bile ihtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde destek verecektir.

Şekerbank aynı gün içinde 100 bin TL’ye kadar onaylı kredi vermektedir. Başvuru için sadece banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Kimlik ve gelir belgenizi bankaya götürürseniz hemen kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka sizin diğer banka borçlarınızı ödemek için borç transfer kredisi de vermektedir. Bu bankadan istediğiniz krediyi alabilir ve kredi başvurusu sonrasında aynı gün içinde sonucunu öğrenebilirsiniz.

Anadolu Bank 100.000 TL Kredi Başvurusu

Anadolu Bank üzerinden kredi alacaksanız, bu bankanın şubesine evraklarınız ile gitmeniz gerekiyor. Banka diğer bankalara nazaran daha uygun faiz oranları ile kredi verse de, onay alabilmeniz için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Emekli olan kişiler maaşlarını bu bankadan almalı, çalışan kişiler de çalışma durumunun en az 12 ay olması gerekmektedir. Kısacası bir iş yerinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyorsanız banka size kredi verecektir. Yeni işe başlayan kişiler maalesef kredi onayı alamazlar.

100.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız da bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde ipotekli kredi kullanırsanız, vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanabileceksiniz. Bu kredilerde ipotekli bireysel kredi olarak banka şubeleri tarafından verilmektedir.