Son dakika... Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat, Banka açıklama yaptı, 9 gün içinde işlem yapmanız gerekmektedir

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka hesapları olmaları halinde Bu banka üzerinden 9 gün içerisinde 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz nakit kredi kullanabileceği resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı.

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek özellikle de Banka hesabı olması durumunda 9 gün içerisinde işlem yapmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri bankadan 9 gün içerisinde en düşük faiz oranları ile birlikte yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan ve 18 yaşından büyük olan herkes Kredi kampanyasına katılarak değerlendirmelere katılabilecekler ve Bu bankanın yapmış olduğu bu kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacaklarını görebileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz ve bu bankadan kredi alacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 45 veya 90 gün erteleme yapabileceğiniz kampanyalarda 50.000 TL kredi limiti sizlere gelir belgesiz olarak verilmektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılacak olan ve banka hesabı olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. 7/24 ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler hesapları aynı gün içinde yatırılarak kullandırılmaktadır.