Altın fiyatlarında resmen 8 şiddetinde deprem! Bu rakamlar akıllara zarar! Tam bu tarihte 1800 TL olacak!

Altın fiyatları konusunda kişilerin duyurduğu altın fiyatı değişimleri nedeniyle özellikle herkesin aklındaki soru işaretleri arttı!

Özellikle son zamanlarda düzensiz ilerleyen altın fiyatları konusunda kişilerin de akıllarındaki soru işaretlerini gidermesi için sürekli haberlerini takip edilmesi gibi bir olay söz konusu olmaktadır. Altın fiyatlarında zam olur mu olmaz mı ya da nasıl değişir ile ilgili konuların cevapları uzmanlar tarafından tek tek cevaplarsa da bu konuda özellikle kişilerin akıllarına soru işaretleri bırakacak şekilde düzenlemelerin olduğu da belirtildi.

Altın fiyatlarındaki değişimler nedeniyle kişilerin altın alıp alınmaları arasındaki kararsızlıkları da çözüme ulaştırılması için bu kapsamda kişilerin düşünülmesine yol açıldığı. Bu denli düşünmeye sevk eden olaylar sonrasında sorunların da ilerlediği belirtilerek işlemlerin bu şekilde ilerlemesinin olumsuzluklara sebep olabileceği bildirildi.

Altın zammı nasıl düzenlenecek sorusuyla ilgili cevaplayan uzmanlar tarafından 3- 5 ayak kalmaz gerçekleşti gibi duyurular yapılarak bu soruların cevapları bulunmak istedi. Neticede yapılacak olan araştırmalar kapsamında bu fiyatların her an değişebilecek olduğu bildirilerek almak isteyen kişilere zelzele yaratacak gelişmelerin olduğu da belirtiliyor. Özellikle araştırmaların dikkatli bir şekilde yapılması sonrasında fiyatların her an değişebilecek olduğu ya da düzenlemelerin yapılacağı belirtilerek kişilerin bu işlemler konusunda dikkatli olmalarının önemli olduğu belirtildi. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen işlemler sonrasında herhangi bir sorun olmadan kullanımla sağlanabileceği bildirildi.

Tam Bu Tarihte 1800 TL Olacak!

İslam Memiş'in kaleme aldığı köşe yazısına göre, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar değer kazandı ve emtia fiyatları değer kaybetti. Powell'ın şahin tonda yaptığı güvercin açıklaması piyasaları şaşırttı ve enflasyon nedenli faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini verdi.

Doların değer kazanması diğer para birimleri, altın, gümüş ve kripto paralar karşısında düşüşe neden oldu. Altının ons fiyatı bin 810 dolar seviyesine geriledi ve bin 788 dolar seviyesinin takip edileceği düşünülmektedir. Ancak belirsizlik, jeopolitik riskler ve resesyon riski gibi faktörler nedeniyle altının ons fiyatındaki düşüşün sadece Fed nedenli geçici bir düzeltme olduğu düşünülmektedir.

Yüksek enflasyon oranları, önden yüklemeli agresif faiz artırımlarının işe yaramayabileceği gibi faktörler altının desteklenmesine neden olabilir. Bu nedenle altın fiyatlarında sadece geçici bir düzeltme beklenmektedir.

Gram altın tarafında ise ons nedenli değer kaybı görülmüştür. Serbest piyasalarda bin 200 liradan bin 128 liraya kadar gerilediği hatırlatılmıştır. Al-sat piyasasında ise makas aralığından dolayı 30 lira fark gözlemlenmiştir. Kısa vadede bin 100 - bin 150 lira aralığı takip edilebileceği belirtilirken, gram altının dolar ya da ons fiyatlarına bağlı olarak yükselebileceğine dikkat çekilmiştir.

İslam Memiş'in yazısına göre, beklenen yükselişin bir önceki dönemlere kıyasla daha büyük olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle gram altın, elinde bekleyenler için bir fırsat olarak görülmekte ve alım yapmak isteyenlerin acele etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

haber24.com özel haber