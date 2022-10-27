Son dakika: Ziraat bankası devlet destekli 0.49 faizle nakit başlattı! 3 gün süreceği açıklandı
Son dakika: Ziraat bankası devlet destekli 0.49 faizle nakit başlattı! 3 gün süreceği açıklandı
Devlet destekli 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan kişilerden bazı şartlar isteneceği açıklandı. Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilerek, kredi işlemleri 5000 tl kadar 0.49 faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.
Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli ödemeler gerçekleştirmeleriyle birlikte maaş müşterisi olması durumunda sadece 5000 TL'ye kadar 0.49 faizli kredi kullandırılmaktadır.
3 gün içerisinde başvuru yapacak olan ve sadece banka müşterisi olan vatandaşlar, bu kredi kampanyalarından faydalanırken banka müşterisi olmayan kişiler destek kredilerinden faydalanabilmeleri için öncelikli olarak banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası tarafından hazırlanan kampanyalarda özellikle daha önceki kampanyalarda, borç kapatma kredileri ön plana çıkmıştı. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda ve borçlarını kapatmaları durumunda 100000 TL'ye kadar düşük faizli kredi veren Ziraat Bankası, bu kampanyayı devam ettireceğini açıkladı. Diğer bankalardaki banka kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilmektedir.
100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde özellikle en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullandık. 24 ay vadeli ödeme alabileceksiniz. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların belirli kredi şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi verildi. En yakın banka şubesi üzerinden kredi işlemlerinizi yapmanız durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirecek.