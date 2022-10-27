Son dakika: Ziraat bankası devlet destekli 0.49 faizle nakit başlattı! 3 gün süreceği açıklandı

Devlet destekli 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan kişilerden bazı şartlar isteneceği açıklandı. Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilerek, kredi işlemleri 5000 tl kadar 0.49 faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli ödemeler gerçekleştirmeleriyle birlikte maaş müşterisi olması durumunda sadece 5000 TL'ye kadar 0.49 faizli kredi kullandırılmaktadır.

3 gün içerisinde başvuru yapacak olan ve sadece banka müşterisi olan vatandaşlar, bu kredi kampanyalarından faydalanırken banka müşterisi olmayan kişiler destek kredilerinden faydalanabilmeleri için öncelikli olarak banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası tarafından hazırlanan kampanyalarda özellikle daha önceki kampanyalarda, borç kapatma kredileri ön plana çıkmıştı. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda ve borçlarını kapatmaları durumunda 100000 TL'ye kadar düşük faizli kredi veren Ziraat Bankası, bu kampanyayı devam ettireceğini açıkladı. Diğer bankalardaki banka kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilmektedir.