Denizbank, Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA 18 Yaş Üzerinde Olanlara Gelir Belgesiz Ödeme Vereceğini Açıkladı

Denizbank, Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA yapmış oldukları yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirerek nakit ödemeler yapacağını ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullandıracağını açıkladı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredileri 5 dakika içerisinde sonuç alınarak hemen yapılmaktadır. 4 banka üzerinden de başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere kredi işlemleri 5 dakika içerisinde verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, istediğiniz zaman kullanıma sunulacaktır.

Denizbank, Akbank QNB Finansbank ve Garanti Bankası üzerinden yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde internet üzerinden de verilmektedir. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda banka şubelerine gitmeden yapacağınız işlemlerde online ödeme olarak sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kredi işlemleri sağlanmaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda size SMS atarak, bankalardan ne kadar kredi onay aldıklarını, hemen görebiliyor. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir.

Garanti Bankası üzerinden SMS ile değil, internet sitesine giriş yaparak buradan internet bankacılığı uygulamaları üzerinden veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirerek destek kredilerinden faydalanabileceğinizi söylemek isteriz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonuçları verileceği açıklandı. En düşük faiz oranları ile birlikte bu dört banka üzerinden de kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi kullandırmaktadır.