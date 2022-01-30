Son Dakika: Ziraat Bankası Bu Meslek Grubuna Şartsız Şekilde 50 bin TL Verecek!

Gün geçtikçe daha da zorlaşmaya devam eden yaşam koşulları, pandemi sürecinin verdiği kötü etkiyle baş edilemez bir duruma gelmiştir. Birikim yapabilmek imkansızlaşmıştır. Tam aksine herkes zorunlu ihtiyaçlarını alırken bile zorlanmaktadır. Durum bu biçimde olunca da nakde gereksinim duyulan zamanlarda bireylerin başvurduğu ilk yer bankalar oluyor. Herkes kredi çekiyor.

Yaşanan birçok ekonomik zorluk, her kesimden vatandaşı ne yazık ki etkilemektedir. Bu nedenle bankalar çoğu zaman farklı meslek gruplarına maddi destek veren kampanyalar oluşturmaya çalışıyor. Bu önemli kampanyalardan bir tanesini de Ziraat Bankası yapıyor. İşte bu kampanyaya dair her bir önemli detay…

Ziraat Bankası Avukatların Yanında Oluyor!

Ziraat Bankası, avukatları hayli sevindirecek bir kredi kampanyası oluşturuyor. Bu kampanyadan hem mesleğe yeni başlayan avukatlar hem de mesleğinde belli bir zaman dilimini doldurmuş olan avukatlar faydalanabiliyor. Ziraat Bankası, mesleğe yeni geçen avukatlara yüzde 1,85’lik faiz oranları ve 36 aya değin ulaşan vadelerle 20 bin TL’ye değin kredi ödüyor.

Bahsi geçen bu kredi kapsamı içerisinde faiz oranları, kredi kullanmayı talep eden kişinin KKB skoru doğrultusunda değişim gösteriyor. Bu önemli krediden, mesleğe yeni geçen ve ilk senesi dolmayan avukatlar yararlanabilir. Kullanılabilecek en yüksek kredi tutarı da aynen faiz oranı gibi kişinin KKB skoru doğrultusunda değişiklik gösteriyor.

KKB skoru – ile 1250 arasında yer alanlar en çok 15 bin TL kredi alabiliyor. KKB notu 1250’den fazla olanlara azami şekilde 20 bin TL veriliyor. Bu olanaklarda ortalama yüzde 1,91 faiz oranı ve 36 aylık vadeyle Ziraat Bankası’ndan kullanılacak 15 bin TL avukatlara özel ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ise 22 bin 191 TL 71 kuruştur. Aylık taksitler de 616 TL 45 kuruştur.

Atılan bu önemli adım sayesinde avukatlara meslek hayatlarının başlangıcında yardım etmek amaçlanıyor. Birçok kişi uzun süredir bu haberi bekliyordu, çiçeği burnunda avukatlar bu habere oldukça sevinmiştir. Ziraat Bankası’nın ilerleyen zamanlarda yeni kampanyalar açıklayıp açıklamayacağı ise şu an için net değil.