Halkbank, TEB ve Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine! ATM’ler Aracılığıyla 70 bin TL Alabilirsiniz!

Ülkemiz son zamanlarda ekonomik açıdan zor günler geçirmektedir. Her bireyin bu zorluklarla baş başa kaldığı bu devirde, kışın da bastırması sonucunda yaşam bir hayli çetin hale gelmiştir. Öteki taraftan yükselen kiralar, bir başka tarafta faturalar derken herkesin maddi durumu bozulmaya başladı.

Koşullar bu denli zor olmasına karşın ihtiyaçların da bir yandan sonu gelmediği ortadadır. Kazandığı parayla gereksinimlerinin altından bir türlü kalkamayan herkes nakit sıkıntısına düşünce bankalara başvurmaya başlıyor.

Nakit gereksinimlerine her daim avantajlı kredi çözümleri üreten bankalar, bugünlerde bu durumu daha da hızlı bir hale getirecek uygulama ile gündemde yer ediniyor. Kredi gibi taksitli nakit avans uygulamaları herkesin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Halkbank ile Taksitli Nakit Avans

Halkbank’tan bütün nakit gereksinimlerinize hızlı bir çözüm getiriliyor. Yüzde 1,80 olan faiz oranı ve 12 aylık vadeyle 70 bin TL’ye değin nakit avans olanağı veren Halkbank, her zamanki gibi halkı güldürmeyi başarıyor. Taksitli nakit avansla alakalı olan her bir başvuru; Halkbank internet şubesi, mobil şubesi, müşteri temsilcisi hattı, şubeler ve ATM’lerden yapılabiliyor.

ATM’lerden kullanılacak olan nakit avans düzeyleri günlük çekim limitiyle sınırlandırılıyor. Online kanallar vasıtasıyla kullanılacak olan nakit avans tutarı ise 70 bin TL’ye değin çıkabiliyor. Yüzde 1,80 faiz oranı ve 12 aylık vadeyle Halkbank’tan alınacak olan bu kredinin birçok önemli detayı da bulunuyor. Ayrıntıları bankayı arayarak öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası ile Taksitli Nakit Avans

Ziraat Bankası, kredi kartı bulunan herkese 70 bin TL’ye değin nakit avans olanağı sunacak. Direkt olarak kullanılıp taksitler halinde ödenebilecek bu nakit avans için faiz düzeyi yüzde 1,80, maksimumdaki vade süresi de 12 ay şeklindedir. Ziraat Bankası kredi kartıyla bütün ATM’lerden, çağrı merkezi, internet bankacılığı ve şubelerden taksitli nakit avans alabilirsiniz.

TEB Bankası ile Taksitli Nakit Avans

Nakitle alakalı gereksinimi çözen bir diğer banka da TEB Bankası oluyor. Kredi kartı olan her bireyin yararlanabileceği bir mini kredi olanağı veren TEB, bu durumu taksitli nakit avans olarak isimlendirmiştir.