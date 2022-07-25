SON DAKİKA: Zamlı Emekli Maaşları İle İlgili Çarpıcı Bir Gelişme Yaşandı!

Zorlu geçen pandemi döneminin sonrasında tüm vatandaşlar Temmuz ayında yapılacak zamlar ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Zamlı emekli maaşları ile ilgili ise çok çarpıcı bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Söz konusu gelişmede zamlı emekli maaşlarını ne zaman yatırılacağı açıklandı. SSK BAĞ-KUR 4A 4B 4C Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında yapılacak bütün vatandaşlar konuya dair araştırma yapmaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandığı da ortaya çıktı. Yapılan açıklamada ise tahsis numaralarına göre ödemelerin aşama aşama yapılacağı belirtildi.

Milyonlarca Emekli Vatandaşın Beklediği Haber En Sonunda Geldi Bakanlık Yeni Bir Açıklamada Bulundu Maaşlar Yatırılıyor

Son günlerde en çok araştırılan konular arasında zamlı Temmuz ayı maaşlarının ne zaman ve aynı zamanda farkların ne zaman yatırılacağı yer alıyor. Bakanlık ise konuya dair yeni bir açıklamada bulunarak vatandaşların merakını da gidermiş oldular.

Milyonlarca emekli vatandaş şimdi zam farklarının ne zaman yapılacağını bekliyor. Aynı zamanda vatandaşlar araştırma yaparken ödemelerin neye göre yapıldığını da araştırıyor. Konuya dair yeni bir açıklama yapan bakanlık ise ödemelerin tahsis numaralarına göre yapıldığını belirtiyor. Bakanlık yapmış olduğu açıklamada aynı zamanda tahsis numaralarını teker teker belirleyerek ödeme tarihlerini de açıklamış oldu.

4a 4-b 4C Emekli Zam Farkları Hangi Tarihte Hesaplara Geçecek Bakanlık Yeni Açıklamada Bulundu

Emekli olan bütün vatandaşların araştırmada bulunduğu maaş zam farkları ile ilgili bakanlık yeni bir açıklamada bulundu. Ancak konuya dair çok farklı iddialar da gündemde dolaşmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bir iddiada ise emekli maaş zam farklarının yaklaşan ağustos ayı dönemi içerisinde maaşlarla birlikte yapılacağı belirtiliyor. Emekli olan tüm vatandaşlar ise bu haber karşısında şimdi Ağustos ayını beklemeye başladılar. Ağustos ayının başlaması ile birlikte zamlı Temmuz ayı maaşlarının ve farklarının yatırılacağı iddia ediliyor. Buna göre Temmuz ayı zam farkları Ağustos ayında ödenecek.