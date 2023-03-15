Son dakika vatandaş mest oldu! PTT’den hesaplara geçiyor! T.C. kimlik no sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar yarın sıraya girin

PTT’den hesaplara geçiyor! T.C. kimlik no sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar yarın sıraya girin... Son dakika vatandaş mest oldu! Geliri düşük olan kimseler ihtiyaçlarını karşılamak konusunda oldukça zorlanıyorlar. Özellikle haneye tek bir gelirin girdiği ve yaşaya kişi sayısının 3’ten fazla olduğu aileler bu zorluğu daha fazla hissediyorlar. Devlette bunun farkında olduğu için ailelere özel yardım projeleri hazırlıyor. Gıda ve eğitim yardımı gibi projeler çocukların okuyabilmesini ve sağlıklı beslenebilmesini sağlıyor. Ayrıca aile destek projeleri de onların gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Her ay düzenli olarak kişilerin hesaplarına yatan aile destek yardımları sayesinde hane geliri yükseliyor. Haliyle ailenin refahı da yükselmiş oluyor. Bu yardıma başvurmak isteyen kimselerin e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Güvenlik bakanlığının sayfasını takip etmesi gerekiyor.

Ödemeler Devam Ediyor Mu?

Yıldan yıla miktarı değişen aile destek yardımı dönemsel olarak açılıyor. Şu an 850 TL ile 1.250 TL arasında ücretler yatırılıyor. Şubat ayı başvurularına katılan aileler mart ayında ödemelerini almak için bekliyorlar. Önümüzde dönemlerde de aile destek yardımları yapılacağına dair bilgiler geliyor. Eğer sosyal medya üzerinde yer alan bilgiler doğruysa haziran ayında yeniden ailelere destek ödemesi yapılabilir. Bu imkanlardan yararlanma fırsatını kaçıran ailelerin başvurabilecekleri farklı birçok proje daha bulunuyor. İsteyen aileler bu yardımları da değerlendirebilirler. Özellikle düzenli olarak ödenen engelli ve yaşlı bakım yardımları özel ihtiyaçları olan bireylere sahip aileleri maddi olarak rahatlatmaktadır.

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