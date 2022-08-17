Son dakika: Vakıfbank’tan 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi!

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank’tan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Başvurular alınmaya başlandı. 36 ay vadeli şekilde sunulan kredi finansmanını şimdi alıp 3 ay sonra ödeyebilirsiniz.

Kamu bankaları vatandaşların taleplerini karşılıyor. Her zaman olduğu gibi yine yeni kampanya düzenleyen bankalar kredi paketlerini sunmaya başladı. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için başvuruları başlattı. Kredi kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar 3 ay sonra geri ödemeye başlayacak.

Şimdi Al Üç Ay Sonra Öde Kampanyası Başladı

Vakıfbank tarafından müşterilerine ihtiyaçlarını karşılamaları için 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor. Düşük faiz oranlarının yan ısıra esnek ödeme imkânı da sunuluyor.

Başvuru yapmak için banka şubesine gitmeye gerek kalmadan başvuru yapılabilir. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı kullanılarak başvurular yapılabilir. İsteyen vatandaş cep telefonundan birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilir.

Sms ile Kredi Başvurusu İmkânı

Vakıfbank’ın belirlemiş olduğu kredi paketin yararlanmak isteyen vatandaşlar, SMS yöntemi ile başvurularını yapabilir. Başvuru için telefondan aralarında boşluk bırakılarak KREDİ, T.C. KİMLİK NUMARASI, AYLIK GELİR yazarak 5724 nolu numaraya mesaj atarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Vakıfbank Tarafından Verilen Kredinin Özellikleri

Vatandaşlar almış oldukları kredileri ister evlilik için isterlerse tatil için kullanabilirler. 36 ay vadeli seçenekler ile aynı zamanda esnek ödeme imkânı ile sunulan kredi ödemelerini;

Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli olarak ödeyebilirler.

Kredide Cazip Faiz Oranları

Vakıfbank müşterilerine piyasadaki en düşük faiz oranlarını sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyasında sunulan aylık faiz oranı 1,54 olarak belirlendi. 10 bin liralık alınacak destek kredisinde geri ödeme tutarı 400 lira civarında olurken, toplam ödeme tutarı 14 bin lira civarında gerçekleşir.

36 ay vade seçeneğinin bulunduğu bir başka tutar olan 25 bin liralık kredide aylık ödeme tutarı ise 960 lira civarında olup toplam ödeme tutarı ise 35 bin lira olarak hesaplanıyor.

Kredide Gerekli Olan Başvuru Belgeleri

İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru için gerekli olan üç belgeyi temin etmeleri gerekir. Kimlik bilgilerine yönelik nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi. Bunun yanın sıra kredi kullanılacak kişiye ait ikametgâh belgesi ve son üç aya ait fatura yeterli oluyor.