Son Dakika: Vakıfbank Devlet Destekli 0.49 Faizle Kredi Vereceğini Duyurdu

Vakıfbank son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara 0.49 faiz oranları ile devlet destekli kredi vereceğini açıkladı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Vakıfbank şubeleri üzerinden veya internet üzerinden işlem yapabilecek. 0.49 faiz oranları ile devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden kredi onayı almak istiyorsa, bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Vakıfbank, kendi bankası üzerinden emekli maaşı olan veya sigortalı olarak çalışma maaş alan kişilere öncelik tanıyacak ve daha önce kendi bankasından kredi kullanmış olmasını isteyecek.

Vakıfbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanan ve kredi günlerini birgün bile geciktirmeyen kişilere 0.49 faiz oranları ile birlikte 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Kampanya şubat ayında başlaması düşünülüyor. Şubat ayına kadar yapılacak olan çalışmalarda 20000 TL'ye kadar verilecek olan bu limitin de artması bekleniyor. vakıfbank, kampanyayı sadece kendi banka müşterilerine yapacağı için diğer müşteriler kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın, güncel faiz oranlarından yararlanmaları gerekmektedir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Ülkemizin kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 20.000 TL'ye kadar 0.49 faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorlarsa banka şartlarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka şubelerine giderek işlem yapması gerekmektedir.

Bu kampanyaya katılamayacak olan müşteriler iseniz ve emekli maaşınız veya çalışma maaşınız başka bankada ise bankanın, güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Özellikle banka hesabı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekliye Kredi

Emekli maaşını başka bankadan alan vatandaşlar, emekli maaşlarını Vakıfbank şubelerine taşıyarak, 250.000 TL'ye kadar yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerine taşıyarak, ayrıca, 2500 TL'ye kadar varan nakit avans limitleri kullanabilir, ayrıca 750 TL'ye varan 3 sene için alabileceğiniz emekli promosyonunda hesabınıza yükleyebilirsiniz. Vakıfbank, emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalara sürekli olarak güncelleyerek, kendi resmi internet sitesi üzerinde duyuruyor.