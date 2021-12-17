Son Dakika: TC Kimlik Numarasına 6000 TL Ödeme Yatmış Olabilir

TC Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler, şartlara uygun olması durumunda hemen hesaba para yatırabilir. Sizlerde sorgulama yaparak, hemen onay alıp almadığınızı görebilirsiniz. Maddi sıkıntı yaşayan kişilerin bankalar üzerinden başvuru yaptıkları kampanyalar sürekli olarak güncellenerek, vatandaşların önüne serilmektedir. Nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler için yapılan son kampanyalarda özellikle mobil uygulama üzerinden başvuru yapan vatandaşlara 6000 TL'ye kadar gelir belgesiz, haftasonu olsa bile onay alabilir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli olan bu kredileri özel bankalar üzerinden internet bankacılığını kullanarak alabilir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara 6000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası 4000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi imkanı sunmaktadır. Banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceğiniz gibi 44 11 numarasına mesaj atarak başvuru yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 44 11 numarasına gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu. 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve sizin cep telefonuna sonucu mesaj ile gelecektir.

Qnb Finansbank

Finansbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte hem kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için hızlı ve anında kredi onayı veriyor. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hesabınızda 6000 TL olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, banka mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.