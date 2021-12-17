Son Dakika: Akbank Kimlikle 15.000 TL Ödeme Yapacağını Açıklıyor, Vade Sayısı Arttı

Akbank üzerinden son dakika kampanyası olarak resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyası vatandaşlar için umut oldu. Akbank üzerinden yapılan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte 15000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabiliyor. Akbank, onbeş bin TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka müşterisi olsa da olmasa da kredi başvurusu yapabilecek. Yapılan bu son kampanya değişikliği sonrasında düşük faiz oranları ile özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için kredi verecek olan Akbank, belirli şartlara göre, kredi sunacak.

Akbank üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden SMS atarak istedikleri zaman başvuru yapabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak akbank'ın SMS numarası olan 4425 numarasına gönderin.

Akbank Kredi Başvuru

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, yukarıda vermiş olduğumuz SMS ile kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek nakit kullanabilir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bu bankada hesapları var ise bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Bankanın, herhangibir yerinden kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmış olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar bireysel tüketici kredisi politikalarına göre, ihtiyaç kredisi kullanabilir. 15000 TL kredi kullandığınız zaman ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da Akbank, sizlere sunmaktadır. Akbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte masrafsız gelir belgesiz ve imzasız olarak 15.000 TL ödeme alabilir onaylanan tutarı hafta sonu olsa bile hesabınızdan çekebilirsiniz.