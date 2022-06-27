SON DAKİKA: TC kimlik numaranıza 12000 TL ödeme yatmış olabilir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 12000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerinizi yapabilir ve bireysel İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Yapı Kredi Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurularını yapmadan da 12000 TL'ye kadar ödeme alıp almadıklarını, mobil uygulama üzerinden öğrenebiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan başvurular ile birlikte 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyasına cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu krediler, hemen kullanabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu verecektir. Onaylanan tutar kadar kredinizi aynı gün içinde hesabınıza yatırabilecek hızlı bir şekilde banka üzerinden kredinizi anında hesabınıza göndermek için mobil uygulamasını kullanmanız gerekecektir.

Bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, haftasonu olsa bile ve mesai saatleri dışında da kredi başvurusunda bulunabiliyor ve 12000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir, onaylanan kredi tutarını, hemen öğrenebilir, onaylanan kredi tutarına en yakın banka şubesi üzerinden de kullanabilirsiniz.