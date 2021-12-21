Son Dakika: TBMM Geçti, Acil İhtiyaçları Olan Kişilere 5 Ay Ertelemeli 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak

Son dakika kampanyası ile birlikte meclisten de geçen ve kamu bankaları tarafından verilecek olan 10000 TL nakit kampanyası detayları belli oldu. Acil paraya ihtiyacı, oda ve başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak on bin TL nakit kredi ödemesi alabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında bu bankalardan düşük faiz oranları ile 10000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceksiniz. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hemen bu banka üzerinden üç ayı ertelemeli ve 5 ayı ertelemeli kredi seçenekleri ile birlikte 10000 TL nakit kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası

Meclisten geçen ve kampanyayı başlatan bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası, çalışan olan kişi olup, en az 6 aylık sigortası olması durumunda kredi onayı veriyor. Emekli olan kişilerinde emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinde alması durumunda başvuru yaparak, kredi işlemi yapabilirsiniz. Vatandaşlar, bu banka üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi, nakil başvurusu yapabilir. 10000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız bankaya gitmeden hesabınıza bu parayı yatırabilirsiniz.

10000 TL, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi düşük faiz oranlarıyla kullanabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan bu banka ile birlikte en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası en düşük faizli kredi veren bankalardan birisidir. Sizlerde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte hemen işlem yapılacaktır. Size en yakın Vakıfbank şubesine kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de 10 bin TL'ye kadar hızlı kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Vakıfbank, özellikle emekli olan vatandaşlara 5 ay ertelemeli 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. vakıfbank, emekli maaşını alan müşteriler için yapılan kampanyada düşük faiz oranları ile kredi kullandırılıyor.