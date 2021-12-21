Kimlikle 25000 TL Ödeme Var, TC Kimlik Yazın Hemen Ödeme Alın!

Tc kimlik numarası üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi onayı veriliyor. Tc kimlik numaramız üzerinden 25000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte bu banka üzeriden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank ve Garanti Bankası tarafından yapılan bu kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. ilk taksit ödemesinde üç ayrı, erteleme yapabileceğiniz bu kredilerde bankalar müşterilerin kredi notuna bakarak kredi onayı vermektedir. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte hemen bu banka üzerinden kredi kullanabilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, üzerinden kimlik numaranızı hemen 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilir. QNB Finansbank üzerinden olurken, mobil uygulamayı kullanarak kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi kullanabilirler. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kullanabilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA

Garanti Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların, on sekiz yaşından büyük olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak kullanarak çalışıyor olması durumda banka bu kişilerin en az 3 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması ile birlikte kredi kullandırır. Emekli olan vatandaşlar, emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankadan alıyorsa, kredi alır. 25000 TL'ye kadar kullandırılacak olan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak vatandaşlara verilmektedir.

QNB Finansbank ve Garanti Bankası haricinde Denizbank, İş Bankası Şekerbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden de düşük faiz oranları ile 25000 TL'ye kadar internet kredisi kullanabilirsiniz. Belirtilen bu bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel faiz oranları ile birlikte kredi başvuru aşamalarını öğrenebilirsiniz.