Son Dakika: Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlara son dakika haberi geldi. Sosyal yardım almak isteyen binlerce vatandaş, yardım parası başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır merak etmektedir. Sosyal yardım parası başvuruları ve sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden 7 24 yapılmaktadır. Peki Sosyal yardım paraları ne zaman yatıyor? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte Sosyal yardım parası ile ilgili bilgiler...

Devletin vermiş olduğu sosyal yardım parası, doğalgaz destekleri, çocuk paraları son zamanlarda yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız için araştırılmaktadır. Sosyal yardım parası alacak kişiler, çocuk parası ve diğer tüm yardımlardan faydalanmak için, gerçekten ihtiyaç sahibi olması ve başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor.

SOSYAL YARDIM PARASI NE KADAR?

Sosyal yardım paralarında en çok tercih edilen çocuk yardım parası oluyor. 1-2 çocuğu olan ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL ve 4 çocuklu ailelere ise 550 TL ödemeler yapılacak. 5 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise çocuk yardım parası 650 TL olarak ödenecektir.

Yardım parası başvurusu yapan ve kabul edilen ailelere ayrıca Elektrik tüketim desteği de verileceği açıklandı. Bu durumda 1 ve 2 kişilik ailelerin kullandıkları elektrik 75 kw ise 108 TL ptt üzerinden bu parayı geri alabileceklerdir. 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlanacak.

NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal yardım parası alacak kişiler, başvuruları sonrasında sosyal yardımlaşma bölümlerine giderek veya e-devlet internet sitesini kullanarak yardım parasının ne kadar olduğunu öğrenebileceklerdir. Ödemeler Kasım ayında başlayacaktır. Bu durumda başvuru yapan kişilerin değerlendirmeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır.